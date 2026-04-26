Accident rutier la Bosanci: femeie de 42 de ani, încarcerată după coliziunea dintre două autoturisme

Un accident rutier s-a produs duminică, 26 aprilie 2026, în localitatea Bosanci, în urma impactului dintre două autoturisme.
Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, în urma evenimentului rutier o femeie de 42 de ani a rămas încarcerată în unul dintre vehicule.
La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă (TIM), sprijiniți de un echipaj SAJ.
După operațiunea de descarcerare, femeia a fost extrasă din autoturism și predată imediat echipajelor medicale.
În total, doi adulți și un minor au fost transportați la spital pentru investigații medicale suplimentare și tratament de specialitate.
Intră acum și în grupul de