Accident rutier la Bosanci: femeie de 42 de ani, încarcerată după coliziunea dintre două autoturisme

Un accident rutier s-a produs duminică, 26 aprilie 2026, în localitatea Bosanci, în urma impactului dintre două autoturisme.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, în urma evenimentului rutier o femeie de 42 de ani a rămas încarcerată în unul dintre vehicule.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă (TIM), sprijiniți de un echipaj SAJ.

După operațiunea de descarcerare, femeia a fost extrasă din autoturism și predată imediat echipajelor medicale.

În total, doi adulți și un minor au fost transportați la spital pentru investigații medicale suplimentare și tratament de specialitate.