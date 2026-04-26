Acțiune de amploare a Poliției și Jandarmeriei la Câmpulung Moldovenesc: 31 de elevi depistați absentând de la cursuri



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția municipiului Câmpulung Moldovenesc, în colaborare cu Jandarmeria, a organizat vineri 24 aprilie 2026, o acțiune preventivă cu efective mărite pe raza municipiului, desfășurată în două intervale orare: 11.00–13.00 și 20.00–23.00.

Acțiunea a vizat prevenirea absenteismului școlar, combaterea infracțiunilor stradale și a celor cu violență, precum și creșterea siguranței rutiere în zonă.

La operațiune au participat 17 polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava – 6 de la Biroul Ordine Publică, 5 de la Biroul Investigații Criminale, 2 de la Compartimentul Rutier, 2 de la Secția de Poliție Rurală Pojorâta și 2 de la Secția de Poliție Rurală Vama – alături de 4 jandarmi din cadrul Detașamentului Nr. 7 Câmpulung Moldovenesc.

Rezultatele acțiunii:174 de persoane legitimate, dintre care 31 de elevi depistați absentând de la cursuri;10 persoane conduse la sediu pentru verificări;38 de autovehicule controlate;18 societăți comerciale, persoane fizice autorizate și asociații familiale verificate;16 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de 13.665 lei, după cum urmează:14 amenzi la OUG 195/2002 (cod rutier) – 11.665 lei;1 amendă la OUG 32/2008 – 2.000 lei;1 amendă la HG 301/2012;1 mandat de aducere executat;1 certificat de înmatriculare reținut;1 permis de conducere reținut;17 testări cu alcoolscopul efectuate.

Pe parcursul acțiunii nu au fost constatate infracțiuni în zona de acțiune, iar forțele de ordine nu au intervenit la evenimente rutiere grave sau fapte antisociale.Acțiunile de acest tip vor continua și în perioada următoare, Poliția și Jandarmeria urmărind să mențină un climat de ordine și siguranță publică în municipiul Câmpulung Moldovenesc.