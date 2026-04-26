Accident rutier pe DJ 208A în comuna Bosanci: Trei persoane, printre care un copil de un an, transportate la spital



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier s-a produs duminică dimineața, în jurul orei 09:38, pe Drumul Județean 208A, în localitatea Bosanci, comuna Bosanci.

Potrivit anchetei polițiștilor, un bărbat de 56 de ani, din comuna Hânțești, care conducea un autoturism Volkswagen Passat, staționat inițial pe partea dreaptă a carosabilului (direcția Ipotești – Luncușoara), a efectuat o manevră de întoarcere la km 6+650 m fără să acorde prioritate unui alt autoturism Volkswagen Passat care circula regulamentar din direcția Luncușoara către Ipotești.

În urma impactului frontal-lateral au rezultat vătămări corporale pentru trei persoane:

o femeie de 42 de ani (pasageră pe scaunul din dreapta față în primul autoturism), care a rămas blocată temporar în mașină din cauza deformării portierei;

conducătoarea auto a celui de-al doilea vehicul, o femeie de 23 de ani, din comuna Bosanci;

un copil de 1 an, pasager în al doilea autoturism, fixat corespunzător în scaun omologat pentru transportul copiilor.

Toate victimele au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Diagnosticele medicale au indicat leziuni ușoare: contuzii multiple și contuzie coloană cervicală, fiind evaluate ca răniți ușor.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută de art. 196 alin. (2), (3) și (4) din Codul Penal.