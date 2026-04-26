Un elev de 17 ani, reținut după ce a furat un BMW de la firma unde făcea practică la Marginea

Un elev de 17 ani din comuna Marginea a fost reținut pentru 24 de ore după ce a sustras un autoturism BMW din curtea societății comerciale unde efectua stagiu de practică și l-a condus fără permis pe drumurile publice, provocând avarii.

Incidentul a fost sesizat pe 25 aprilie 2026 de administratorul societății SC TARSIN SRL. Potrivit polițiștilor, minorul, elev în clasa a X-a la specializarea Mecanică în cadrul Liceului Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea, a luat autoturismul din curtea interioară a firmei în data de 23 aprilie, în jurul orei 11:50, profitând de pauza de masă a angajaților, când cheia se afla în contact.

Tânărul a condus vehiculul pe DN17A, DN2E și pe mai multe străzi din localitate. În timpul deplasării, a pierdut parțial controlul și a intrat în coliziune laterală cu un parapet metalic. Ulterior, a parcat mașina pe diferite străzi, încercând să procure piese de schimb pentru repararea avariilor, dar nu a reușit. Pe 24 aprilie, în jurul orei 12:20, a returnat autoturismul în curtea societății fără să anunțe pe nimeni.

Angajații au observat avariile și au constatat că mașina parcursese aproximativ 180 de km. Prejudiciul a fost estimat la circa 1.000 de euro.

În urma cercetărilor efectuate de polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Marginea, minorul a fost identificat, audiat în prezența tatălui, a avocatului din oficiu și a reprezentantului autorității tutelare. El a recunoscut integral faptele și a declarat că regretă cele întâmplate, promițând să achite prejudiciul cauzat.

Lucrătorul de cercetare penală a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere (art. 335 alin. 1 Cod Penal) și furt în scop de folosință (art. 230 alin. 1 Cod Penal), cu aplicarea prevederilor art. 38 și 113 Cod Penal. Minorul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, dosarul fiind preluat de polițiștii Postului de Poliție Horodnic de Jos.