Femeie din Suceava, înșelată cu 1.134 lei pe o platformă falsă de investiții


O femeie din municipiul Suceava a căzut victimă unei înșelătorii online, pierzând suma de 1.134 lei după ce a fost atrasă pe o platformă fictivă de investiții denumită „RANDENTA”.

Potrivit polițiștilor, în 21 aprilie 2026, femeia a văzut pe rețeaua de socializare Facebook un formular care promitea multiplicarea rapidă a banilor investiți. După completarea formularului, a fost contactată de o persoană care s-a prezentat drept „manager” și i-a solicitat să își creeze un cont pe aplicația Revolut.

Femeia a transferat 1.200 lei în contul personal, după care a efectuat o tranzacție de 1.134 lei către platforma frauduloasă.

Pe 22 aprilie, când a încercat să își retragă banii, a fost contactată de o altă persoană care i-a comunicat că retragerea nu este posibilă. Abia atunci și-a dat seama că a fost înșelată.

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată pe 25 aprilie și a deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Cercetările continuă pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului.


