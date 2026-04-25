Un bărbat de 43 de ani din Gura Humorului, arestat preventiv pentru ultraj asupra unui pădurar

La data de 24 aprilie 2026, Poliția Orașului Gura Humorului a primit mandatul de arestare preventivă nr. 6/2026, emis de Curtea de Apel Suceava ce vizează.un bărbat de 43 de ani, din orașul Gura Humorului, cercetat încă din cursul anului 2025 într-un dosar penal pentru ultraj comis asupra unui pădurar.

Potrivit documentului emis de instanță, prin încheierea din 24 aprilie 2026, pronunțată în dosarul nr. 3032/237/2024/a16, Curtea de Apel Suceava a dispus înlocuirea măsurii controlului judiciar (instituită anterior prin încheierea penală nr. 101/03.09.2025 a Judecătoriei Gura Humorului) cu măsura arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a trei infracțiuni de ultraj, respectiv:ultraj prevăzut de art. 257 alin. 2 și 4 Cod Penal, raportat la art. 253 alin. 4 Cod Penal;ultraj prevăzut de art. 257 alin. 2 și 4 Cod Penal, raportat la art. 253 alin. 1 Cod Penal;ultraj prevăzut de art. 257 alin. 2 și 4 Cod Penal, raportat la art. 25 alin. 3 lit. a din Legea nr. 205/2004.

În urma activităților operative, polițiștii l-au identificat la domiciliu, l-au arestat și l-au depus în Penitenciarul Botoșani.Cercetările în cauză sunt continuate de polițiști sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.

