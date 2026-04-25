Cod Portocaliu de vânt puternic în Suceava! Rafale de până la 90 km/h anunțate pentru duminică



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Portocaliu de intensificări puternice ale vântului pentru duminică, 26 aprilie 2026, valabilă între orele 12:00 – 18:00.

Conform avertizării, în zona joasă de relief a județului Suceava, precum și în județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, vântul va sufla cu rafale de 70 – 90 km/h.

De asemenea, a fost emis un Cod Galben de vânt, valabil pe tot parcursul zilei de duminică (09:00 – 21:00), care afectează nordul, nord-estul și centrul țării, inclusiv restul județului Suceava.

În zonele joase se vor înregistra rafale de 50 – 70 km/h, iar la munte vitezele vor putea atinge 70 – 90 km/h.