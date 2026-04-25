Copii din județul Suceava învață engleza împreună prin joacă

Ediția a XIII-a a proiectului educațional „Let’s Play” a reunit anul acesta 906 copii și părinți și 110 educatori din 6 județe ale țării, demonstrând succesul unei abordări inovatoare: învățarea limbii engleze prin joacă, împreună cu părinții.

Inițiat de Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Iași și derulat în parteneriat cu Centrul Lingvistic Twinkle Star – Cambridge English Educational Partner, proiectul a ajuns la faza județeană în perioada 20-23 aprilie 2026. Din județul Suceava au participat 15 educatori din 10 grădinițe, implicând 116 copii și părinți.

Printre unitățile de învățământ sucevene care s-au alăturat inițiativei se numără Grădinița Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava, alături de alte grădinițe partenere din județ.

Programul a constat în două etape principale:

Etapa online – 6 săptămâni de lecții interactive realizate acasă, împreună cu părinții;

– 6 săptămâni de lecții interactive realizate acasă, împreună cu părinții; Etapa de evaluare – concurs pe echipe, fără presiune, în care copiii au demonstrat abilitățile dobândite prin activități ludice, povești și provocări adaptate vârstei.

„Ne dorim ca limba engleză să nu fie percepută ca o materie în plus, ci ca un moment de conectare între părinte și copil. Învățăm mai ușor atunci când ne simțim în siguranță, când ne jucăm și când suntem conectați emoțional”, a declarat Ruxandra Rață-Bucevschi, fondator Twinkle Star – Cambridge English Educational Partner.

Părinții participanți din Suceava și din celelalte județe au apreciat în mod special experiența, mulți dintre ei declarând că proiectul le-a oferit ocazia de a petrece timp de calitate cu copiii și de a transforma învățarea englezei într-o activitate plăcută și naturală.

„Let’s Play” a fost aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Iași și se află în Calendarul Activităților Educaționale, poziția 918. Proiectul se adresează preșcolarilor de grupa mare și continuă cu etape regionale și naționale, unde cei mai buni vor avea ocazia să își testeze abilitățile într-un format prietenos și interactiv.