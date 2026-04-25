Lucian Harșovschi răspunde acuzațiilor lui Dan Ioan Cușnir: „Copiază proiecte lăsate de noi și se laudă cu ele”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Fostul viceprimar al Sucevei Lucian Harșovschi a transmis un drept la replică la seria de acuzații aduse de actualul viceprimar Dan Ioan Cușnir, acuzându-l pe acesta de obsesie politică și de încercarea de a-și atribui merite pentru proiecte inițiate și demarate în mandatul administrației precedente.

Harșovschi îi recomandă lui Cușnir „să mai lase Facebook-ul și episoadele” și să se apuce efectiv de treabă, amintindu-i că există numeroase proiecte moștenite care încă nu au fost începute.

„Memoria îi joacă feste, dar îi readuc aminte că, în 2018, se opunea acestor proiecte de construire de parcări și nu le permitea consilierilor PSD să le voteze. De asemenea, îi reamintesc că aceștia se săturaseră de amenințările lui și au votat proiectul de «Modernizare a Sucevei de la scara blocului» în cele din urmă”, a scris Harșovschi.

Fostul viceprimar subliniază că proiectul de regenerare urbană cu care se laudă actuala administrație nu este altceva decât proiectul „Modernizare a Sucevei de la scara blocului”, inițiat de deputatul Ioan Bălan și implementat de echipa din care a făcut parte el. Lucrările aflate acum în desfășurare pe mai multe străzi (Aurora, Păcii, Stejarului, Ștefan Tomșa, Maria Voichița, 6 Noiembrie, Oituz etc.) provin din acest proiect.

Detalii concrete prezentate de Harșovschi:

Autorizația de construire pentru lucrările de pe strada Aurora a fost emisă la data de 3 octombrie 2024 , înainte de instalarea lui Cușnir în funcție.

, înainte de instalarea lui Cușnir în funcție. Lucrările pe strada Păcii și Stejarului au început în 2024, cu mult înainte de alegeri.

Străzile 6 Noiembrie și Oituz au fost începute în mandatul său, oprite temporar și reluate ulterior.

„Dacă nu am spus nimic până acum, a fost pentru ca aceste proiecte să nu fie oprite, așa cum au fost altele, pe care le voi menționa într-o informare viitoare. Așa cum am spus, sunt proiecte gândite pentru comunitatea locală, iar faptul că astăzi merg înainte nu ține de culoarea politică. Ele trebuie implementate”, a precizat Lucian Harșovschi.

Fostul viceprimar îl acuză pe Dan Ioan Cușnir de aroganță, lipsă de empatie și de pregătire insuficientă în administrație, afirmând că sucevenii „îl vor plecat” din cauza atitudinii sale.

„Ar trebui să coboare de pe piedestalul pe care singur s-a urcat, să se uite când a fost pus în funcție și să se apuce de treabă. Să lase laudele, pentru că nu face decât să copieze din ceea ce i-a fost lăsat”, a concluzionat Harșovschi.

Schimbul dur de replici dintre cei doi viceprimari (actual și fost) continuă să polarizeze scena politică locală și atrage atenția sucevenilor, care asistă la un conflict public tot mai vizibil între actuala administrație și cea precedentă.