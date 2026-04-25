Viceprimarul Dan Ioan Cușnir revine cu acuze la administrația precedentă: „Ce a uitat Lucian Harșovschi să treacă în raportul de activitate?

Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a continuat seria dezvăluirilor privind presupuse nereguli din mandatul administrației anterioare, condusă de Ion Lungu și Lucian Harșovschi. Într-o postare publică, el atrage atenția asupra unor contracte de salubrizare precum și cele de închidere a depozitului de deșeuri de la Ipotesti, susținând că acestea ar fi fost gestionate cu încălcări ale procedurilor legale.

Cușnir menționează că dosarul penal nr. 868/136/P/2025 a fost reunit cu dosarul nr. 8/16/P/2015 de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, Lucian Harșovschi fiind viceprimarul responsabil de domeniul salubrizării în perioada respectivă.

Principalele acuzații privind Contractul nr. 5850/15.02.2023 (închiderea Depozitului temporar de deșeuri de la Ipotesti):

A fost semnat un Act Adițional nr. 3/1125/04.04.2024 prin care s-a încercat regularizarea unei depășiri de 471.389,24 lei (cu TVA), fără a respecta procedurile legale ale Serviciului de Achiziții Publice și fără a fi comunicat Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

(cu TVA), fără a respecta procedurile legale ale Serviciului de Achiziții Publice și fără a fi comunicat Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Au fost folosite numere de înregistrare falsificate, retroactive și fictive.

Dispoziția de șantier nr. 1/03.08.2023, care stă la baza actului adițional, ar fi fost semnată doar de proiectant, fără semnăturile obligatorii ale dirigintelui de șantier, beneficiarului și verificatorului.

Documentele au fost semnate doar de fostul viceprimar Harșovschi și de fostul șef al Serviciului Salubrizare, Harșovschi semnând înaintea subordonatului său, ceea ce ar încălca fluxul legal de semnaturi.

Viceprimarul Cușnir ridică întrebarea: „Ce obligații (eventual lunare) avea fostul viceprimar față de liderul de asociere?”

Acuzații privind contractul de salubrizare cu Diasil Service (2015-2024):

Conform caietului de sarcini, toate utilajele trebuiau să fie dotate cu GPS – condiție care nu a fost respectată timp de 9 ani.

În lipsa sistemului GPS, verificarea situațiilor de lucrări era imposibilă.

Situațiile de lucrări se întocmeau lunar, nu zilnic, iar Primăria a plătit toate documentele fără verificare.

Ar fi fost plătite lucrări neexecutate sau depășiri ale contractului în valoare de peste 18.000.000 lei , prejudiciind bugetul public.

Toate aceste aspecte ar fi fost gestionate direct de fostul viceprimar Lucian Harșovschi.

Dan Ioan Cușnir concluzionează: „De ce să nu știe sucevenii ce s-a întâmplat cu timpul lor, cu viața lor, cu banii lor în ultimii 20 de ani? De ce să tăinuim fărădelegile, mizeriile tolerate sau încurajate?”

Acuzațiile formulate de viceprimarul în funcție reprezintă o continuare a seriei de critici aduse administrației precedente și vor fi, probabil, analizate de instituțiile abilitate.