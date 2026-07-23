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Bărbat trimis în judecată de procurorii din Câmpulung Moldovenesc, în stare de arest preventiv, pentru viol și violare de domiciliu


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Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a anunțat că un inculpat a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu.

Potrivit comunicatului, la data de 6 iunie 2026, în jurul orei 01:00, inculpatul a pătruns fără drept în imobilul folosit de persoana vătămată. Cu acea ocazie, prin exercitarea de violențe fizice care au produs leziuni și echimoze (necesitând 2-3 zile de îngrijiri medicale), a constrâns victima să întrețină relații sexuale. Potrivit raportului de primă expertiză medico-legală, bărbatul a forțat victima să întrețină un raport sexual normal și oral, iar cu aceeași ocazie, a exercitat acte de penetrare vaginală cu degetele asupra persoanei vătămate.

Prin ordonanțele emise în aceeași zi, procurorul de caz a confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale și a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile de viol (art. 218 alin. 1 și 2 Cod penal) și violare de domiciliu (art. 224 alin. 1 și 2 Cod penal), ambele cu aplicarea dispozițiilor privind concursul de infracțiuni.

Inculpatul a fost plasat sub măsura arestării preventive. La data de 14 iulie 2026, acesta a fost trimis în judecată, rămânând în stare de arest preventiv.


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