Tânăr de 17 ani din Cajvana, reținut pentru 24 de ore după ce a condus fără permis și sub influența alcoolului

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Polițiștii Municipiului Rădăuți au dispus, pe 22 iulie 2026, reținerea pentru 24 de ore a unui tânăr de 17 ani din orașul Cajvana, în legătură cu infracțiunile la regimul rutier comise la data de 30 iunie 2026.

Reamintim că în dimineața zilei de 30 iunie, în jurul orei 05:25, tânărul a condus un autoturism marca Fiat pe strada Bogdan Vodă din Cajvana, dinspre centru spre ieșirea din localitate. La un moment dat a acroșat o movilă de pământ aflată pe partea dreaptă a sensului de mers (pe fondul unor lucrări de canalizare), s-a răsturnat și a fost proiectat într-un utilaj parcat pe acostamentul sensului opus. Vehiculul s-a oprit perpendicular pe axul drumului.

În urma impactului, tânărul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, unde a fost diagnosticat cu politraumatism prin accident rutier – rănit ușor. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările în bazele de date au arătat că acesta nu deținea permis de conducere valabil pentru nicio categorie.

Potrivit cercetărilor, în cursul nopții tânărul consumase băuturi alcoolice la un restaurant din Cajvana, după care a sustras autoturismul marca Fiat Panda cu scopul de a-l conduce.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea sub influența alcoolului și furt în scop de folosință. Ulterior, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru conducerea fără permis și sub influența alcoolului.

După consultarea cu procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, pe 22 iulie 2026 s-a dispus reținerea tânărului pe o durată de 24 de ore. Acesta a fost transportat la Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.