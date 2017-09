Programul ”Rugby pentru toți copiii 2017” va fi lansat pe 11 septembrie, la Gura Humorului

In data de 1 August 2017, Fundatia Te Aud Romania a lansat in parteneriat cu Clubul Sportiv Scolar Gura Humorului programul de burse ”Rugby pentru toti copiii” 2017, in colaborare cu DHL Express Romania si Banca Comerciala Romana.

Cu scopul de a veni in intampinarea copiilor ce provin din medii dezavantajate, DHL Express Romania impreuna cu Banca Comerciala Romana va finanta 9 burse sportive candidatilor cu abilitati sau potential remarcabil in rugby.

Programul vizeaza sa permita copiilor talentati sa duca mai departe traditia in rugby a orasului Gura Humorului, in timp ce isi dezvolta propriile abilitati la cel mai inalt nivel. In acelasi timp, acestia vor primi sprijin deosebit si toate avantajele unei comunitati prietenoase si sustinatoare.

Dimensiunea sociala a burselor este menita sa ofere copiilor din medii dezavantajate o sansa egala de a invata, creste si a se dezvolta.

In cadrul ”Rugby pentru toti copiii 2017” au aplicat tinerii membri ai echipelor de rugby juniori ai Clubului Sportiv Scolar Gura Humorului, cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani.

”Fundatia Te Aud Romania, prin programele pe care le dezvolta sustine sportul romanesc cat si dezvoltarea tinerilor prin sport. Ne bucuram enorm ca impreuna reusim sa oferim copiilor oportunitati de progres si le multumim tuturor celor implicati in acest proiect”, ne spune Gabriela Popescu, Fondator Te Aud Romania.

Inscrierile in programul ”Rugby pentru toti copiii 2017” au avut loc in perioada 1- 31 August 2017 prin completarea formularului disponibil pe pagina dedicata programului burserugby.teaudromania.ro. Dintre cei aproximativ 20 de aplicanti, se vor selecta 9 candidati in urma interviurilor ce vor avea loc sambata, 9 Septembrie.

“DHL este un sustinator al rugby-ului in intreaga lume, inca din 2011 cand a devenit Partener Logistic Oficial al Rugby World Cup. Tot de atunci, DHL Express Romania sustine dezvoltarea rugbyului in Romania, prin parteneriatul cu Federatia Romana de Rugby. Anul trecut am sustinul initiativa FRF de a atrage tinerii catre rugby prin programul “Rugby in scoli”.

Anul acesta mai facem un pas in aceasta directie pentru ca ne dorim sa ii sustinem pe tinerii provenind din medii defavorizate sa faca perfomanta in rugby si de aceea am initiat programul “Rugby pentru toti copiii”, pe care suntem bucurosi sa il lansam si implementam impreuna cu Fundatia Te Aud Romania si BCR. Suntem siguri ca daca sunt sustinuti, copiii care iubesc acest sport vor face performanta”, a declarat Daniel Kearvell , Managing Director DHL Express Romania.

Prin parteneriat, vor fi finantate in proportie de 100 %, pe o perioada de un an, taxele de cazare si masa in cadrul Colegiului National „Alexandru cel Bun” Gura Humorului.

In acelasi timp, programul urmareste si dezvoltarea personala a tinerilor prin: programul de mentorat, monitorizarea frecventei scolare si rapoarte trimestriale privind performanta scolara.

Mentorii programului sunt: Daniel Kearvell – Director General DHL Romania, Sergiu Manea – CEO BCR Romania, Dan Suciu – purtator de cuvant Banca Nationala a Romaniei; James Grindley – CEO Certasig asigurari; Bogdan Chiritoiu – presedinte Consiliul Concurentei, cat si membri ai ambasadei Britanice in Romania si Camerei de Comert Romano – Britanice.

Castigatorii Burselor vor fi anuntati in cadrul lansarii oficiale a programului din data de 11 Septembrie a.c. – lansare ce va avea loc la Hotelul Best Western Bucovina, sala Tisa din Gura Humorului.