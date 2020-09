Săptămâna Europeană a Dezvoltării Durabile, marcată de E.ON prin proiecte pentru comunitate

Săptămâna Europeană a Dezvoltării Durabile este marcată la nivelul Grupului E.ON, în perioada 21 septembrie – 2 octombrie, printr-o serie de acțiuni care demonstrează angajamentul Grupului pentru un viitor mai verde prin reducerea emisiilor de carbon și încurajarea unui stil de viață sănătos, folosind, între altele, soluții de transport ecologice, energie din surse regenerabile sau materiale reciclabile.



E.ON are un rol central în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă, fiind cel mai mare operator de rețea din Europa implicat în revoluția energiei verzi, având 50 de milioane de clienți și aproximativ 70.000 de angajați în toată Europa. Compania intenționează să reducă emisiile pe care le poate influența direct și să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2040. De curând, Grupul E.ON și-a declarat sprijinul privind inițiativa Comisiei Europene de a reduce emisiile de seră de la nivelul Uniunii Europene cu 55% până în 2030, față de 40% cât era obiectivul inițial.

În cadrul Săptămânii Europene a Dezvoltării Durabile se organizează o serie de activități specifice fiecărei companii regionale din Grup (Germania, Suedia, Anglia, Cehia, Ungaria, Italia și România), care își propun să fie un exemplu pentru comunitate în ceea ce privește protejarea mediului și, totodată, să ofere soluții sustenabile pentru clienți. Spre exemplu, la Bruxelles, E.ON organizează o piață de produse locale, încurajând astfel agricultura sustenabilă și ecologică.



Sub aceleași auspicii, angajații E.ON din România au participat la Târgu Mureș, la evenimentul caritabil ”Pedalează pentru un scop bun”, organizat de Fundația Comunitară Mureș, care și-a propus strângerea de fonduri pentru copiii și tinerii bolnavi de cancer din cadrul Secției Clinice de Pediatrie din Târgu Mureș. Colegii noștri au avut de parcurs cu bicicleta un traseu de 3-4 ore, prin această acțiune fiind susținuți voluntarii Asociației Little People Mureș, care organizează activități terapeutice și educaționale pentru toți cei peste 100 de pacienți internați în acest moment la Târgu Mureș.



La Biertan (jud. Sibiu) am inaugurat, alături de Asociația Tășuleasa, 115 km din Via Transilvanica, 100 km de drumuri și poteci fiind construite cu sprijinul E.ON. Ne-am propus să susținem amenajarea a încă 100 de kilometri, implicând și clienții în acest demers: pentru fiecare factură electronică E.ON activată va fi amenajat un metru din acest drum, 100.000 facturi electronice activate însemnând 100 kilometri în plus pe Via Transilvanica.



De asemenea, cu Sprijinul Asociației Act for Tommorrow, angajați ai companiilor E.ON România vor participa la ateliere online unde vor învăța cum să contribuie la un mediu mai curat, reducând cantitatea de deșeuri rezultate zi de zi, dar și prin colectarea selectivă a deșeurilor, în vederea reciclării acestora.



Încurajăm, totodată, transmiterea de mesaje privind sustenabilitatea și celor mici, propunând părinților o serie de activități creative de reutilizare a materialelor care se găsesc cu ușurință în fiecare casă: peturi, dopuri sau textile și alte materiale pe care nu le mai folosim.



La finalul acestor acțiuni din cadrul Săptămânii Europene a Dezvoltării Durabile, suntem convinși că fiecare dintre noi va fi mai atent cu resursele pe care le are la dispoziție și că unindu-ne eforturile vom putea oferi generațiilor de astăzi și de mâine un viitor mai bun.