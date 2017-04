Vasile Tofan Dixit. Lecția de sinceritate politică din PNL Suceava! Cine o fi învățat din ea?

Fostul primar liberal al municipiului Fălticeni, Vasile Tofan a fost singurul PNL-ist participant la Conferința de alegeri a partidului, care a avut loc sâmbătă la Suceava, care a fost aplaudat și ovaționat minute în șir la scenă deschisă.

Dl Tofan a vorbit celor aproape 1000 de liberali prezenți, cu sufletul, și a reușit pe un ton glumeț să spună cele mai mari adevăruri din PNL. E drept că de cele mai multe ori poți spune adevărul doar sub formă de glumă și mai ales dacă e vorba de PNL și de Gheorghe Flutur.

Vă redau mai jos, integral discursul domniei sale după care vă las să trageți singuri concluziile. Pe subiectul alegerilor din PNL Suceava vom reveni în scurt timp cu o analiză! Bucurați-vă de Vasile Tofan!

”O să vă vorbesc dragilor cu surtucul pe mine ptr ca e cam frig aicea. Ce am a vă spune o să iasă un pic din tipicul vorbelor spuse până acum. Am participat la multe adunări din astea de alegeri generale din 90 și pâna acum și una dintre întrebările pe care ți le puneau colegii când îi chemai la o adunare de felul ăsta era..”domnule dar de la București cine vine?”.. Și îi spuneai că vine ba cutare, ba cutare! Ei zicea omul,dacă vine cutare atunci vin și eu.

Astăzi de la București nu prea mai are cine veni din păcate. (Sala a izbucnit în râs și în aplauze – n.r.)

A venit dl Predoiu și îl salut și îi spun bine ai venit. Dragilor am avut noi, ceea ce se cheamă dreapta românească și PNL, nu știu, soarta ghinionul, neșansa, ca la fiecare sfârșit de episod cu reușită să dăm cu oiștea în gard și să terminăm și partidul dar și pe liderii săi. Sa o ia unul într-o parte și unul în alta.

Aduceți-vă aminte de prima izbândă din 1996. Ne chemam CDR. Și noi făceam parte de acolo. Eram vioara a 2-a dar eram. La finalul episodului mai marii nostri de atunci, recte fostul președinte a spus că l-a invins sistemul și s-a dus acasă și poate a făcut bine. Iar celălalt, fostul premier, Victor Ciorbea s-a făcut avocat al poporului dar este in slujba diavolului, al socialiștilor. (Iarăși aplauze furtunoase în sală – n.r.)

Mai mult să vedeți că am reușit să ne strângem iară peste ceva vreme. În 2004 ne-am spus Alianța D.A. Și iar am câștigat. Nu prea îi convenea lui conu Traian ordinea asta PNL-PD și atunci ce a zis? Ia să vedem PDL? Și am pedelit-o oleacă printre care și eu și spășit vă spun și nu știu dacă am făcut bine sau rău. Dar la final conu Traian a zis ca …eu când ies la pensie mă duc cu nepoții. Nu s-a ținut de cuvânt. A înjghebat un partiduleț acolo cu care mai mult încurcă decât limpezește apele.

Celălalt, și din păcate e mai dureros, fostul nostru președinte de partid, de succes, Călin Popescu Tăriceanu …expert in matrimoniale ..(sala aplaudă iarăși furtunos și se aud ovații-n.r.)

Ce a făcut? Și-a făcut și el un partiduleț și îi slujește pe cine? Tot pe socialiști! Halal noroc am avut.

Am mai sunat odată adunarea și ne-am certat o bucată de vreme că nu știam care e pe brazdă. Izbânda a fost numai pe jumătate că am ajuns numai la Cotroceni, la Palatul Victoria nu am mai reușit. Necaz mare.

După ce am câștigat președinția, a rămas partidul fără conducător. Atunci, mai marii noștri de la București s-au adunat în fața șefului și au spus „Jawohl herr President!”, am înțeles: domnișoara Alina, fată cuminte, inteligentă, tânără. Noi, vajnici bărbați o să o apărăm, nu cumva să-i fure Liviu sandvișul ori Victoraș să-i copieze temele. (aplauze și ovații din sală)

Ba mai mult, zice domn prezident, dacă o puneți pe Alina, mergem și la cumătrie. Am rămas dragilor cu cumătria. Politică de cumătrie.

După ce s-a întâmplat în toamnă, Alina s-a dus acasă și partidul a rămas așa o bucată de vreme și iar s-au adunat mai marii noștri de la București. Măi fraților, ce facem? Cum ce facem? De data asta la Cotroceni era lumina stinsă.

S-au adunat și a spus unul dintre ei și nici nu mai contează care: știți fraților filiala cu cele mai bune alegeri la parlamentare? Până să răspundă, tot el dă răspunsul:Sibiu! Aaaa.. mănușă.

Dar cine e președinte la Sibiu? Cum, nu știi? Doamna Raluca. Fată finuță, damă de salon, mănușă ne vine. Au spus ai noștri bravi bărbați: Punem de o cooperativă și dacă nu ne umflă DNA-ul până la vară aia e! (râsete copioase și aplauze din public)

Dragilor, mai în glumă mai în serios dar cam asta e situatia in care suntem azi. Întrecerea asta falsă din decursul timpului dintre PNL șși PDL a fost ca o întrecere între șchiopi și surzi. Întrecere în urma căreia era să muțim cu toții. Și ca sa nu muțim cred ca a venit vremea să facem ceva și să nu se supere dl Predoiu, dragilor nici nu avem si nici nu mai este vremea liderului providențial. Singura șansă ca partidul să iasă din situația în care e acuma e o mână de 20-30 de bărbați, cu scaun la cap, care mai vor ceva de la viață și de al PNL și să ia lucrul de la cap.

Aici la Suceava lucrurile stau mai bine decât în rest. Cel putin la alegerile din vară lucrurile au mers șnur. Oarecum supărat și pe bună dreptate Gheorghe Flutur că la alegerile din toamnă socoteala nu prea a ieșit. Domnule ce naiba nu am făcut?

Am fost locomotivă am tras. Intr-adevăr în vară Flutur a fost locomotiva care a dus după dânsa toate vagoanele. Și în toamnă a fost locomotivă. Numai că nu a fost cea care să tragă. Era cea care împingea și împingea din spate 2 vagoane în care parte din călători nu aveau bilet. (Aplauze și râsete)

Și cei din gară și de pe peron s-au cam prins.

O să spuneți că bine-bine ai tu ceva pe suflet! Se poate! Până la urmă toți ajungem niște foști!

Alegerile astea de azi de la Suceava nu au cum să producă nici o surpriză. Nu că nu s-ar putea sau că nu e momentul ci statueaza o situație de fapt.

O fi consensuală dle Predoiu, o fi amicală, o fi naturală, dar liberală vă spun eu sigur că nu e.

Liberală era dacă cei din sală spuneau: eu azi vreau să fiu cutare sau cutare funcție. E bună așa alegerea asta de azi pe bonuri cum a fost ea făcută. M-am regăsit și eu pe un bilet acolo dar nu așa ci pentru că nu aveau pe cine să pună la cultură și așa că voi candida și eu! Vă mulțumesc!

(Lumea s-a ridicat efectiv în picioare și l-a ovaționat și aplaudat minute în șir pe Vasile Tofan)

A consemnat MIHAI CHIRA.