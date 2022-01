Dan Banacu, managerul general al HS Timber România: Închiderea capacităților de la Rădăuți și Siret sunt generate de lipsa materiei prime la prețuri competitive. Fabrica din Siret este o bijuterie tehnologică în care am investit până în decembrie în utilaje și echipamente

mai bine de doi ani de zile s-a încercat, cu orice preț, găsirea unei soluții pentru cele două fabrici

s-au făcut eforturi extraordinare ca să se poată ține capacitatea de producție ocupată la un nivel economic acceptabil

importul de materie primă nu mai este posibil din țările europene din cauza unor factori care depășesc posibilitățile companiei

infrastructura de transport nu este favorabilă în România, trenurile cu materie primă merg cu 14-18 km/h

am încercat cu orice preț să ținem fabrica din Siret în funcțiune pentru că este o bijuterie tehnologică

mediul de afaceri este mai complicat în Suceava decât în alte părți, fiind poate unul dintre motivele care a dus la această scumpire a lemnului

Managerul general al HS Timber România, Dan Banacu, a declarat într-un interviu la Analiza de Seară de la News Bucovina că principala cauză care a condus la decizia de a închide capacități de producție de la Rădăuți și Siret este imposibilitatea aprovizionării cu materie primă la un preț competitiv.

„Nu este vorba de o închidere totală a capacității de la Rădăuți. E vorba de o închidere parțială, fabrica de cherestea, dar din păcate, la Siret, trebuie să închidem în totalitate fabrica”, a spus Banacu.

El a explicat că deciziile survin ca urmare a unui proces de analiză care a durat mai bine de doi ani de zile în care s-a încercat, cu orice preț, găsirea unei soluții pentru cele două fabrici.

„Dificultățile pe care le avem de ceva vreme la Rădăuți și anume faptul că fabrica a fost proiectată ca să lucreze cu materie primă din import, din Ucraina în mare parte. Închiderea granițelor Ucrainei pentru exportul de buștean ne-a condus la situația că trebuia să aprovizionăm fabrica cu lemn din alte părți. Din România nu este posibili și atunci a trebuit să aducem lemn din Cehia, din Austria, din Slovacia, din Germania, din Polonia, din toate celelalte țări europene”, a spus managerul HS Timber România.

El a subliniat că această companie a făcut eforturi extraordinare ca să poată ține capacitatea de producție ocupată la un nivel economic acceptabil aducând nenumărate trenuri de buștean din import, prelucrându-le în România, aducând valoare adăugată aici, exportând ulterior marfa pe care am făcut-o, în străinătate, pe piețe extrem de pretențioase ca America, Japonia sau vestul Europei, dar lăsând și o foarte mare parte aici, în România, pentru aplicații în țară.

„Din păcate, importul de materie primă nu mai este posibil din țările europene din cauza unor factori care depășesc posibilitățile noastre. Vorbesc de creșterea prețului lemnului în Europa în această perioadă, vorbesc de infrastructura de transport care nu ne ajută deloc în România și dacă ne uităm, în ultimii zece ani de zile, este din ce în ce mai greu de utilizat. Am ajuns la viteze de 14-18 km/h la transportul pe calea ferată ceea ce face imposibil să previzionezi ce se va întâmpla cu materia primă pe care vrei să o aduci la o asemnea fabrică”, a spus Banacu.

El a precizat că o altă cauză este creșterea la un nivel prea ridicat al prețului lemnului în județul Suceava pentru ca să se poată aproviziona fabrica din resurse locale.

„Este imposibil să produci rentabil pe piețe internaționale produse din lemn când prețurile de pornire a lemnului atinge pragurile pe care le-a atins în momentul acesta la licitațiile din Suceava.Acest factor important, al neaprovizionării cu lemn, a dus la decizia nedorită de a limita capacitatea de producție în România, din Rădăuți”, a spus managerul HS Timber.

În ceea ce privește închiderea fabricii din Siret , cauzele sunt similare, a spus Banacu.

„Vorbim de lipsa materiei prime la prețuri competitive. În fabrica din Siret am făcut eforturi deosebite. Am investit până în decembrie în utilaje noi, în echipamente noi, în echipamente care să poată să ne ajute să facem produse noi. Am încercat cu orice preț să ținem această fabrică în funcțiune pentru că este o bijuterie tehnologică, pentru că oamenii care lucrează în această fabrică sunt extrem de calificați, au dovedit din 2009 până acum că pot să facă lucruri extraordinare și că produsele noastre sunt apreciate și dorite pe piețe extrem de competitive. Oamenii noștri lucrează pentru Statele Unite, pentru Japonia, pentru magazinele do-it-yourself din întreaga Europă. Ceea ce facem noi este o marfă de calitate excepțională. Din păcate, la prețurile pe care materia primă le are astăzi în România nu vedem nicio soluție de viitor și suntem în imposibilitate să susținem producția acestei fabrici”, a spus Banacu.

El spune că închiderea acestor capacități este o mare pierdere în ceea ce privește compania.

„Este o decizie economică în baza unor calcule economice pe care le-am făcut. În Suceava prețul lemnului a depășit orice limită și asta face imposibilă aprovizionarea cu lemn din regiune. Nu poți să fii competitiv pe piețele internaționale cu prețul pe care îl are astăzi lemnul”, a spus Banacu.

El a evitat să dea o explicație privind creșterea prețulului lemnului în Suceava, dar a subliniat că decizia de a închide aceste capacități din județul Sueava nu are legătură cu județul Suceava, ci de factorii economici pe care nu-i putem să-i controlăm.

„Sigur, pot să spun că mediul de afaceri este extrem de complicat sau mai complicat în Suceava decât în alte părți, ceea ce nu face ca lucrurile să fie mai ușoare sau mai încurajatoare. Poate că și acesta este unul dintre motivele care a dus la această scumpire a lemnului, la o situație pe care mulți dintre cei care lucrează în industrie sunt afectați”, a declarat Banacu.

El consideră că și autoritățile ar trebui să dea o mână de ajutor în a lămuri legile care nu sunt foarte ușor de înțeles, cu prevederi contradictorii și care generează situații imposibil de descris.