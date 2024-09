Gheorghe Flutur a condus ședința Comisiei Naționale pentru Politici Publice din PNL: Am identificat noi soluții liberale pentru încurajarea creșterii economice și asigurarea resurselor financiare pentru marile proiecte de dezvoltare ale României.

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal Gheorghe Flutur a participat marți după amiaza la o întâlnire de lucru a Comisiei Naționale pentru Politici Publice a PNL (CNPP) pe care o coordonează și din care fac parte cei 17 vicepreședinți ai PNL, responsabili pe domenii de activitate, conform structurii guvernului precum și președinții comisiilor de specialitate aleși și secretarii de stat ai PNL.

Tema de bază a fost stadiu îndeplinirii programului de guvernare a PNL până în momentul de față, aportul PNL în actul de guvernare, dar și principalele priorități de guvernare ale PNL pentru următorul mandat.

„S-au desprins câteva concluzii clare și anume că PNL a avut și are un rol substanțial în asigurarea stabilității politice în România, stabilitate politică care a făcut posibile mai multe măsuri și reforme, precum cea de alocare a unor sume record în ultimii ani pentru investiții, atragerea de sume record din fonduri europene, traversarea cu bine a unor provocări rezultate în urma crizei COVID, în urma războiului din Ucraina, asigurarea unei creșteri economice care a permis majorarea pensiilor, unde o spunem răspicat că și PNL a avut un rol fundamental în asigurarea resurselor pentru creșterea pensiilor. PNL este hotărât să susțină în continuare mediul de afaceri, pentru că doar acesta creează surse de venit pentru creșterea nivelului de trai. Am analizat fiecare sector în parte și am identificat noi soluții liberale pentru încurajarea creșterii economice și asigurarea resurselor financiare pentru marile proiecte de dezvoltare ale României”, a spus Flutur.

El a menționat că în echipa pe care o coordonează lucrează miniștri liberali, fostul președinte PNL Teodor Stolojan, experți în economie precum Varujan Vosganian, Adrian Ciocănea-Teodorescu, profesorul Tănase Stamule și mulți alții.

„Partidul Național Liberal are o pepinieră de competențe în toate domeniile de guvernare, și ținând cont de noile priorități ale Uniunii Europene, dar în primul rând de prioritățile românești, vom furniza un program de guvernare profesionist, realist, îndreptat spre dezvoltare”, a concluzionat Gheorghe Flutur.