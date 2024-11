Gheorghe Flutur la întâlnirea regională a PNL: România are nevoie de creștere economică, are nevoie de liberali ca de aer. Dacă în cămară nu-i nimic de împărțit, restul sunt simpozioane

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a susținut sâmbătă, la Iași, la întâlnirea regională a PNL, o declarație în care și-a exprimat sprijinul ferm pentru candidatura lui Nicolae Ciucă la funcția de președinte al României, subliniind importanța alegerii unui lider de dreapta în contextul actual.

În cadrul unui discurs susținut în fața susținătorilor liberali Gheorghe Flutur, a făcut un apel la unitate și mobilizare în campania electorală pentru alegerea lui Nicolae Ciucă în funcția de președinte al României. Flutur a subliniat contextul favorabil pentru un candidat de dreapta, evidențiind o similitudine cu recentele alegeri din Republica Moldova, unde a fost ales un președinte cu viziuni de dreapta.

„Aici, în Moldova din dreapta Prutului, cred că se aliniază planetele. Duminica trecută, în stânga Prutului, populația a ales un președinte de dreapta. Vreau să cred că, peste două săptămâni, în partea noastră de Prut vom alege un președinte de dreapta, pe Nicolae Ciucă. Ne-am adunat aici să le explicăm moldovenilor noștri de ce Nicolae Ciucă este alegerea corectă pentru România,” a declarat Flutur.

El a arătat că și în alegerile din SUA problema economică a câștigat și că din acest motiv economicul trebuie să fie principala preocupare.

„România are nevoie de creștere economică, are nevoie de liberali ca de aer. Asta trebuie să fie tema de bază. Restul sunt simpozioane despre toate celelalte dacă în cămară nu-i de împărțit. Am coordonat programul de guvernare liberal. Noi vorbim despre statul care nu ia și încurajează. PSD-iștii au un manual cum dau și ce facilități au. Asta este diferența”, a spus liderul liberal.

Flutur a evidențiat problemele majore cu care se confruntă regiunea Moldovei, printre care nivelul scăzut al PIB-ului, lipsa infrastructurii moderne și emigrarea masivă a tinerilor calificați. Regiunea Nord-Est se situează la doar două treimi din PIB-ul național, iar Flutur consideră că izolarea este una dintre cauzele principale ale stagnării economice.

„Din păcate, lipsa autostrăzilor și a infrastructurii moderne a izolat regiunea noastră, iar acest lucru trebuie remediat de urgență. Tinerii noștri pleacă în străinătate pentru că nu găsesc aici oportunități. Tratamentul discreționar al Bucureștiului ne-a creat mari probleme, dar trebuie să recunoaștem și lipsa de unitate a liderilor locali. Este momentul să ne asumăm greșelile și să lucrăm împreună,” a spus Flutur.

În discursul său, Flutur a făcut referire la proiectele de infrastructură vitale pentru regiune, cum ar fi Autostrada A7 și Autostrada Unirii (A8), subliniind că acestea trebuie accelerate și implementate fără întârzieri. Liderul liberal a criticat faptul că Ministerul Transporturilor a fost cedat PSD-ului, ceea ce, în opinia sa, a făcut ca cei din PSD să se laude cu acest proiect.

„Pentru asta ne trebuie unitate, mai multă unitate pe nord-est noi liberalii ca să nu mai cerșim nici A 7 și nici A 8 pentru că am greșit, vă spune un lider politic, anul trecut în vară când am cedat Ministerul Transporturilor PSD-ului. Astăzi este photoshopping pe A 7, fiecare bagă capul în poză, și noi în Moldova asistăm cum miniștri noștri au inițiat Autostrada A 7 și am văzut că numai celor cărora le e rușine de Moldova, de la Buzău, ei sunt autorii acestei mari ctitorii, Autostrada Moldovei și nu e adevărat”, a spus Flutur.

Gheorghe Flutur a conturat un portret al candidatului PNL, Nicolae Ciucă, pe care l-a descris drept un om echilibrat, de mare caracter și cu o experiență vastă în gestionarea crizelor. Flutur a insistat asupra integrității și determinării lui Ciucă, subliniind că aceste calități sunt esențiale pentru un lider al României într-o perioadă marcată de instabilitate și provocări economice.

„L-am cunoscut pe Nicolae Ciucă în calitatea sa de premier. Este un om extrem de echilibrat, ferm și capabil să asculte și să corecteze. Este un bun creștin, un familist și un lider care își suflecă mânecile pentru treabă,” a afirmat liderul PNL Suceava.

Gheorghe Flutur a avertizat asupra pericolului reprezentat de partidele extremiste și a criticat alianțele recente dintre PSD și AUR în Suceava, alianțe pe care le consideră o piedică în calea progresului regiunii. El a declarat că, deși a plătit politic pentru confruntarea cu liderul AUR George Simion, nu va renunța la lupta împotriva extremismului și populismului.

„Moldova plătește tribut politic pentru alianțele dintre PSD și AUR. Nu voi lăsa această luptă împotriva extremiștilor,” a mai spus Gheorghe Flutur.

Președintele PNL Suceava a făcut apel la unitatea liberalilor din județele Moldovei, subliniind importanța unei campanii puternice pentru a-l sprijini pe Nicolae Ciucă în lupta pentru Președinție. Flutur a evidențiat că PNL are o bază solidă de susținători în Suceava, cu o armată de 50 de primari în județ, și că este momentul să se mobilizeze pentru a câștiga alegerile.

Comandat de PNL SUCEAVA, CMF 11240002