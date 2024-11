Gheorghe Flutur, în fața unui panou uriaș cu Bucovina montat la Rădăuți: Noi am luptat să ridicăm acest nume al Bucovinei

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent, joi, de Ziua Bucovinei, la Rădăuți unde a fost montat un panou uriaș cu Bucovina după ce aceeași siglă a fost dată jos de pe Casa Culturii din Suceava.

„La 106 ani de la unirea Bucovinei cu Țara suntem în Rădăuți, în inima Bucovinei. Vedeți în spate acest panou uriaș pe care scrie Bucovina. Și eu și echipa mea am promovat puternic Bucovina. Unii s-au supărat că am spus că am pus Bucovina de hartă”, a spus Flutur.

El a menționat că zilele trecute a fost dat jos de pe Casa de Cultură din Suceava un panou Bucovina.

„M-a durut că a fost dat jos. Noi am luptat să ridicăm acest nume al Bucovinei”, a spus liderul liberal.

El a mulțumit primarului din Rădăuți și echipei locale pentru că i-a găsit loc acestui panou în centrul Rădăuțiului.

„Bucovina trebuie urcată, nu coborâtă. Mă bucur că am recuperat-o și nu o să o lăsăm. O să o ducem înapoi la Suceava peste patru ani. Și în Rădăuți va rămâne amprenta Bucovinei cum o vedeți aici”, a spus Flutur.