Gheorghe Șoldan spune că Traian Andronachi nu ar fi fost dorit în funcția de prefect de persoane din mediu politic sucevean: Dacă această propunere va fi refuzată vom lua o decizie pentru o nouă propunere

Președintele PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că Traian Andronachi este încă propunerea organizației pentru funcția de prefect al județului Suceava și că încă se așteaptă un aviz consultativ din partea unei instituții avizatoare, iar dacă acest aviz nu va veni atunci, în urma consultării cu premierul Marcel Ciolacu se va lua o decizie.

„Am văzut în spațiul public tot felul de articole, întemeiate sau mai puțin întemeiate. Nu vreau să vorbesc despre ele. Am avut o decizie împreună cu colegii primari, în unanimitate, să-l susținem pe domnul Traian Andronachi pentru funcția de prefect. Știm cu toții că are o carieră de avocatură de succes, este un bun avocat, poate că merseria pe care o are deranjează anumite persoane. Are și anumite greșeli, cu toții avem multe greșeli, dar trebuie să fim conștienți. Astăzi voi avea o discuție cu primul ministru al României. Am trimis și propunerea de prefect pentru domnul Traian Andronachi cu zece zile mai târziu decât colegii liberali. Săptămâna trecută, în ultima discuție pe care am avut-o cu domnul prim ministru-nu vreau să comentez niciun fel de decizie-știam că trebuie să vină două avize de la două instituții diferite și știu că unul dintre avize a venit favorabil și întârzia al doilea aviz. Deși avizele sunt consultative ar trebui să iau și eu o decizie împreună cu domnul prim ministru pentru că sunt și eu la început de drum și trebuie să recunosc că mă sfătuiesc cu oameni mai importanți, în funcții mai importante decât mine și cred că, până la urmă, vom lua decizia cea mai corectă”, a spus Șoldan.

Liderul PSD Suceava a arătat că până la discuția cu prim ministrul care va spune dacă va putea sau nu va putea să ocupe funcția de prefect, rămâne în continuare propunerea Traian Andronachi.

„Dacă va fi luată o altă decizie pentru că nu ține de noi, noi ne facem treaba pe partea politică și sunt anumite lucruri care împiedică să facem această numire vom face o nouă ședință la partid unde vom desemna o altă persoană și vom comunica public decizia luată la partid”, a mai declarat liderul PSD Suceava.

Șoldan a spus că PSD Suceava are sufiente persoane care să fie propuse pentru această funcție și a subliniat că organizația suceveană a fost o pepinieră care a fost folosită și de alte partide, fiind și astăzi persoane care au fost în PSD Suceava și sunt în funcții din partea altor partide.

El a explicat că la vremea propunerii lui Traian Andronachi pentru funcția de prefect a fost luată în calcul cariera lui de avocat.

Șoldan a subliniat că nu e meritul lui că PSD are prefect la Suceava pentru că așa s-a stabilit în coaliția de guvernare, iar că prima propunere a fost pentru Traian Androanchi.

„Prima decizie a fost propunerea domnului avocat Traian Andronachi. Dacă ni se transmite că din anumite puncte de vedere nu va putea ocupa acea funcție vom face o altă propunere și, cu siguranță, sunt mulți oameni bine pregătiți la Suceava”, a mai declarat Șoldan.

El a mai arătat că nu a luat în calcul o variantă de rezervă pentru că așteaptă să se vadă ce se întâmplă cu prima propunere.

„Dacă prima propunere va fi refuzată voi discuta cu toți colegii primari din județ pentru că noi suntem cei care vom lucra direct cu prefectul, iar apoi și cu ceilalți din conducerea organizației și vom veni cu o altă propunere”, a spus Șoldan.

El a adăugat că nu știe care aviz consultativ nu a fost furnizat și a recunoscut că chiar în discuția de luni seara cu premierul a refuzat să solicite asemenea informații și crede că fiecare instituție își face treaba.

Șoldan a spus că instituțiile avizatoare sunt SRI și DGPI care oferă avize consultative.

„Sunt absolut convins că au fost și persoane care nu și l-au dorit pe Traian prefect, din mediul politic vorbesc din Suceava, nu din alt mediu”, a mai declarat Șoldan.