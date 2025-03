VIDEO//Sute de elevi din Câmpulung Moldovenesc, Cumpărătura, Mălini, Fălticeni, Rădăuți, Siret și Suceava au sărbătorit Ora Pământului în cadrul evenimentului Cantus Mundi

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



42.500 de persoane au cântat la evenimentele organizate de Programul Național Cantus Mundi pentru a sărbători Ora Pământului, marcată anul acesta pe 22 martie.

19.500 de copii și tineri din corurile de ansamblurile Cantus Mundi și peste 23.000 de participanți în public au cântat împreună, în 152 de locații din România și Republica Moldova, cu prilejul celei mai mari mobilizări voluntare mondiale dedicate protejării mediului – Earth Hour.

Copiii și tinerii din 464 de coruri și ansambluri instrumentale Cantus Mundi au cântat alături de familii, prieteni, dirijori și profesori pentru sănătatea planetei. Recitalurile au avut loc în spații publice, parcuri, piețe sau în fața instituțiilor din toate județele României și din Republica Moldova.

„Dincolo de numere, anul acesta suntem bucuroși să trăim alături de public două premiere majore. Pentru prima dată, la Ora Pământului cu Cantus Mundi, s-au alăturat coruri din absolut toate județele țării, iar muzica din repertoriul nostru a devenit accesibilă copiilor și persoanelor cu deficiențe de auz. Suntem fericiți că, de la an la an, Programul Național Cantus Mundi aduce muzica în viețile tot mai multor copii și tineri din comunități tot mai diverse, depășind bariere ce par câteodată de nedepășit. Îi felicit din toată inima pe participanții de la această ediție și pe toți cei care îi susțin pe copii să cânte în cor” – a declarat Leila Popovici, directorul Programului Național Cantus Mundi.

La a noua ediție Ora Pământului cu Cantus Mundi, coriștii și instrumentiștii, împreună cu dirijorii și coordonatorii zonali ai programului, au fost aplaudați în 130 de localități din România și Republica Moldova. S-au alăturat evenimentului ansamblurile Cantus Mundi din toate regiunile României, din fiecare dintre cele 41 de județe ale țării și municipiul București, dar și la Fălești, peste Prut.

S-a cântat pentru Ora Pământului cu Cantus Mundi la: Agnita, Aiud, Alba Iulia, Aleșd, Alexandria, Argetoaia, Bacău, Bacău, Baia Sprie, Baia-Mare, Berceni, Berzunți, Bistra, Blaj, Blândești, Bolintin Vale, Borca, Borlești, Brăila, Brașov, București, Budacu de Sus/Dumitrița, Buftea, Buzău, Câmpina, Câmpulung Moldovenesc, Cândești, Carei, Cavadinești, Cicarlau, Cireșu, Cluj-Napoca, Constanța, Corabia, Corbii Mari, Costești, Craiova, Cristinești, Cumpărătura, Dacia, Deva, Dorohoi, Drăgășani, Dumeni, Fălești – Rep. Moldova, Faraoani, Fălticeni, Focșani, Frecăței, Frumoasa, Galați, Gilău, Hlipiceni, Ianca, Iași, Iernut, Ivești, Jijila, Jirlău, Jurilovca, Lanurile, Lenauheim, Luduș, Lugoj, Mălini, Mangalia, Mărășești, Mărgineni, Micești, Mioveni, Năvodari, Oradea, Oravița, Pătârlagele, Pecica, Piatra Neamț, Plătărești, Ploiești, Ploscuțeni, Poduri, Prislop, Rădăuți, Râmnicu Vâlcea, Reghin, Reșița, Roman, Roșiorii de Vede, Rupea, Săcele – Vama Buzăului, Salva, Sărmașu, Satu Mare, Secusigiu, Semlac, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Sighetu Marmației, Sighișoara, Siret, Sita Buzăului, Slatina, Slobozia, Suceava, Șuțești, Tecuci, Telciu, Tg Lăpuș, Tg. Jiu, Tg. Lăpuș, Timișoara, Todirești, Toplița, Torcești, Tulcea, Tulcea, Turda, Urziceanca, Urziceni, Vadu Izei, Valea Doftanei, Vălenii de Munte, Vânători, Vânju Mare, Verbita, Viziru, Voiteg, Zalău, Zăvoaia și Zorleni.

Lumina a fost stinsă și aparatele electrice neesențiale au fost scoase din priză pentru o oră și aproape 20.000 de copiii din program au interpretat selecții din cele 33 de piese din culegerea de cântece Cantus Mundi pentru Ora Pământului, editată de profesioniștii Corului Madrigal și Cantus Mundi. În premieră absolută, anul acesta muzica a devenit accesibilă și copiilor cu deficiențe de auz, prin traducerea versurilor în limba semnelor române, realizată de Fundația CODA Farmecul Tăcerii.

La București, Cantus Mundi a sărbătorit Ora Pământului sâmbătă, 22 martie, în intervalul orar 20:30 – 21:30, împreună cu peste 750 de copii și tineri din 31 coruri și ansambluri la Opera Comică pentru Copii și la Casa Eliad – ARCUB.

Maramureș a fost și în acest an județul cu o participare record de peste 3.500 de copii, iar Baia Mare s-a menținut în topul orașelor participante, cu peste 2.900 de copii, găzduind și în acest an cel mai mare număr de coriști cu recitaluri în Piața Cetății, pe Câmpia Tineretului, în curtea Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” și în curtea Liceului cu Program Sportiv Baia Mare. Participări impresionante au fost și la Oradea, unde 800 de copii și peste 1.500 de spectatori au cântat pe platoul Catedralei Ortodoxe, la Galați, în fața Universității „Dunărea de Jos”, cu un grup de 700 de copii coriști, și la Brăila, unde peste 600 de copii au susținut un recital pe platoul din fața Primăriei. Cel mai mare eveniment Ora Pământului cu Cantus Mundi dintr-o comună din România a fost susținut la Brănești, jud. Ilfov, unde 450 de copii au cântat la Școala Gimnazială nr. 1 și în Parcul Central. În toată țara, copiii au fost însoțiți de dirijori, profesori, familii și prieteni, care au cântat alături de ei, sub deviza „Dăruiește naturii din energia ta!”