Vasile Rîmbu clamează independența politică și spune că relația administrativă cu Gheorghe Șoldan este strânsă: Nu mă afectează suspendarea din partid

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a deschis conferința de presă de luni de la Primărie cu o declarație privind relația sa cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și cu Organizația Județeană PSD, după mult comentata suspendare a sa din partid.

„Am avut o discuție lămuritoare cu domnul președinte Gheorghe Șoldan și am concluzionat că s-a reacționat emoțional, sub influența unor mesaje venite de la oamenii de bine. Măsurile luate nu m-au afectat deloc, pentru că eu nu sunt un activist care lipește afișe sau străbate străzile în campanii. Am venit în PSD din postura de independent și am câștigat alegerile cu sprijinul partidului. Dacă va mai fi o asemenea neplăcere, nu va fi o problemă mare”, a declarat primarul.

Rîmbu a subliniat că relația instituțională cu președintele Șoldan este „perfectă” și chiar mai bună față de perioada în care era obligat să îndeplinească strict mandatele de partid: „Avem o datorie față de suceveni care ne-au ales. Avem angajamente, programe și proiecte pe care vrem să le ducem la bun sfârșit. În plan personal, am o obligație morală față de Suceava – aici m-am dezvoltat profesional și familial, aici mi s-a născut copilul, locuiesc de peste 43 de ani și mă consider un bucovinean naturalizat”.

Primarul a insistat pe colaborarea strânsă cu Consiliul Județean pe mai multe proiecte majore aflate în derulare:

readucerea Casei de Cultură în administrarea municipalității (discuții avansate cu sindicatele);

regenerarea și remodelarea zonei centrale a orașului (proiect în fază incipientă, cu „speranțe maxime”);

modernizarea sau relocarea stadionului, cu contribuție comună;

regenerarea urbană și dezvoltarea zonei metropolitane;

înființarea unei societăți comerciale cu acționariat egal (50% Primărie + 50% CJ) pentru administrarea Sălii Polivalente, astfel încât să nu mai existe dispute de „șefie”.

„Nu trebuie să ne confruntăm pe anumite paliere. Suntem angajați să facem tot ce am promis. Vă rog să nu ne cereți socoteală după un an – avem un mandat de patru ani și multe lucruri nu s-au făcut în zeci de ani. Avem nevoie de timp, de resursă umană și financiară. Împiedimentele sunt eliminate de la bun început. Colaborez foarte bine din postura de independent cu partidele din coaliție”, a mai spus Vasile Rîmbu.

La final, primarul a adresat un apel către liderii politici locali: „Mi-aș dori foarte mult ca trei dintre oamenii care pot influența poziția consilierilor să se înțeleagă și să lăsăm orgoliile deoparte”.

Declarația intervine la doar câteva zile după suspendarea sa din PSD și confirmă, în mod public, o colaborare instituțională solidă între Primărie și Consiliul Județean Suceava, în ciuda tensiunilor politice interne.