Ce cadouri sa faci in anotimpul rece? Iata cateva idei pentru femeile din Bucovina

Cu siguranta ai intampinat macar o data in viata problema cadoului perfect pentru o femeie, mai ales atunci cand clasicele idei, precum florile si ciocolata, le-ai folosit de prea multe ori poate, asa ca, acesta articol iti vine in ajutor cu cateva propuneri de cadouri pentru doamne si domnisoare.

Anotimpul mai rece iti ofera mai multe posibilitati pe care le poti aborda cu succes in ceea ce priveste ideile de cadouri pe care le poti oferi indiferent de eveniment. In functie de relatia pe care o ai cu persoana respectiva si mai ales in functie de detaliile pe care le stii despre aceasta, precum culorile preferate sau marimile pe care le poarta, alegerea cadoului poate fi din ce in ce mai usoara.

Iata 3 idei de cadouri specifice anotimpurilor reci pentru femei

1. Sal/Esarfa/Fular

Una dintre aceste trei variante, alaturi de ceva dulce, intotdeaua va reprezenta o alegere buna! Daca persoana careia urmeaza sa ii faci cadoul poarta adesea astfel de articole vestimentare, cadoul tau va reprezenta un adevarat succes.

In cazul in care ii cunosti gusturile si stii cateva detalii putin mai importante, precum culorile preferate, poti alege un sal, o esarfa sau un fular in respectiva nuanta. Daca acest lucru nu se intampla, atunci poti opta pentru ceva clasic si care sa fie usor de asortat cu restul hainelor.

2. Geanta/Rucsac

In functie de persoana careia urmeaza sa ii faci cadoul, poti alege una dintre aceste variante. Geanta cu siguranta pentru o doamna reprezinta o carte de vizita, asa ca, daca alegi sa faci acest cadou unei femei, va ramane placut surprinsa.

Daca nu stii ce fel de geanta sa alegi sau culoarea ei favorita, poti opta pentru ceva simplu si clasic, precum sunt modelele cu manere, din piele, negre, care sa mearga asortate la absolut orice timp de imbracaminte.

Daca, insa, ai ales ca varianta castigatoare rucsacul, acorda atentie materialului din care acesta este confectionat si daca este sau nu impermeabil. Tine cont si de tipul imprimeului sau de nuanta acestuia atunci cand vrei sa faci o astfel de alegere.

3. Ghete/Cizme

Daca ai o relatie mai apropiata cu persoana careia urmeaza sa ii faci cadoul si ii stii marimea piciorului, o poti impresiona cu un astfel de cadou util, de care sa se bucure in anotimpurile mai reci. In functie de ce stii ca poarta, poti alege din cele doua variante pe cea care sa se potriveasca stilului ei.

Culorile acestora pot fi cele clasice, precum maro sau negru, deoarece sunt foarte usor de asoratat. De exemplu, ghetele de dama sunt preferatele femeilor in sezonul rece, deci cu siguranta cadoul acesta va fi unul practic, pe care il va folosit cu drag daca obisnuieste sa se imbrace mai sport. Cizmele, de asemenea, in functie de stilul persoanei respective, pot fi o alegere mai buna, daca ea obisnuieste sa se imbrace in viata de zi cu zi mai elegant.

Acum ca ai aflat cateva idei de cadouri perfecte pentru femei pe care le poti face in aceasta perioada festiva, tu ce varianta vei alege pentru urmatoarea ocazie? (S.C.)

