Cum au reușit să se relanseze firmele românești după încetarea Stării de Urgență

Pentru cei mai multi businessmeni, pandemia de Coronavirus a insemnat o catastrofa, care le-a adus numeroase prejudicii in afacerile pe care le conduceau pana atunci. Din acest motiv, imediat ce Starea de Urgenta a luat sfarsit, si-au dat seama ca este timpul sa relanseze intreaga activitate, in asa fel incat sa recupereze macar o parte din pierderile banesti suferite.

Perioada de relaxare a presupus reluarea activitatii eonomice pentru majoritatea, mai ales ca restrictiile au devenit mult mai blande. Totusi, problemele financiare au continuat sa existe. Oamenii de afaceri si-au dat seama ca trebuie sa reconsidere intreaga situatie dupa pandemie, chiar sa aiba noi idei de business, in asa fel incat sa reinceapa sa aiba acelasi succes, poate unul mai mare decat inainte.

Iata ce trebuie sa faci pentru a revitaliza firma in aceasta perioada greu incercata!

Daca treci printr-o astfel de situatie, iar compania este supusa unor incercari dificile, atunci este bine sa inveti cateva trucuri prin care sa aduci un suflu nou, cu multe promisiuni de castig.

O idee buna este sa abordezi mai prietenos clientii care au nevoie de produsele pe care le vinzi. Astfel, ai putea sa apelezi la o agentie de branding, care sa te ajute prin toate modalitatile si strategiile sa obtii ceea ce doresti. In acest sens, de exemplu, ai putea sa te gandesti si la crearea unei campanii de promovare sau a unui nou ambalaj atractiv, promitator, colorat diferit sau cu un design elegant;

Revitalizarea firmei in aceasta perioada poate fi efectuata si prin externalizarea unor servicii, de exemplu: contabilitatea, managementul flotei, curatenia, servirea mesei pentru angajati, paza si protectia. Toate aceste servicii te constau inainte mai mult, iar angajarea unor firme specializate te va ajuta sa faci economii importante, bani pe care ii poti folosi altundeva;

Angajatii reprezinta cheia succesului in orice companie. Daca vrei sa vinzi cu adevarat, atunci trebuie sa ai personal competent, cu zambetul mereu pe buze, dornic de a fi cel mai bun in domeniu. Angajeaza un profesionist care sa-i invete pe ceilalti angajati cum sa adopte un comportament placut, atractiv, politicos, care sa-i imbie pe clienti sa prefere produsele tale;

Publicitatea este vitala pentru ca te va face vizibil. Investeste in retelele de socializare, acolo unde oamenii sunt prezenti zilnic, atat pentru a conversa, cat si pentru a face shopping online. Desi au inceput sa se redeschida magazinele, Internetul ramane in continuare numarul unu al tuturor pentru a face cumparaturi;

Modernizarea infrastructurii este atractiva si poate sa insemne progres si succes pentru afacerea ta. Schimba mobilierul cu unul nou, chic. De exemplu, cateva rafturi inalte, o canapea confortabila, doua fotolii elegante, o bancheta sau cateva scaune moderne, cu siguranta, vor definitiva transformarea interiorului. Nu uita nici de tehnologia foarte utila in aceasta perioada (laptopuri, internet, tablete, telefoane, alte gadgeturi care sa faca diferenta intre vechi si nou)!

In concluzie, firmele si companiile romanesti au trecut printr-o schimbare adecvata, inainte de a reusi sa se relanseze cu adevarat in ochii clientilor dupa aceasta pandemie, iar acest lucru nu s-a putut face fara prezenta activa in mediul online sau fara un personal calificat si competent. In plus, a fost obligatoriu ca businessmenii sa imbratiseze strategii creative, tot felul de abordari noi, pentru a transmite mesajul intr-o maniera diferita, chiar colorata.(S.E.O.)

Surse foto:

shutterstock.com