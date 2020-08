Top 5 tinute la care poti purta jeansi!

Jeansii se numara printre articolele vestimentare preferate de catre doamne si domnisoare, atat cand vine vorba de o iesire in oras, cat si cand urmeaza sa mergi la o simpla plimbare prin parc. Important este modul in care tu vei alege sa accesorizezi intreaga tinuta. Pentru a obtine un look de invidiat, nu este suficient sa arunci pe tine un tricou si o pereche de pantaloni, ci sa ai in vedere cateva aspecte esentiale. In cazul in care acest capitol nu te pasioneaza sau, pur si simplu, nu ai imaginatie pentru a iti creea singura propriile tinute, acest articol te va ajuta sa iti improspatezi garderoba.

5 tinute in care poti purta o pereche de jeansi

Denim de sus pana jos

Cine spune ca nu poti purta denim din cap pana in picioare? Acest lucru se poate realiza cu putin curaj, dar si cu multa atentie. Avand in vedere tendintele, orice lucru este posibil, asa ca, la pereche ta preferata de blugi, adauga un tricou intr-o nuanta neutra si o jacheta simpla din denim. Completeaza intreaga tinuta cu o pereche de adidasi albi, pe care ii poti achizitiona printr-un click aici, si un rucsac negru din piele. Astfel, in mai putin de 5 minute, ai obtinut un look simplu, dar demn de apreciat, in acelasi timp.

Jeansi + camasa

Urmeaza sa iti petreci urmatoarele ore in oras? Iti doresti o tinuta ceva mai eleganta, care sa te poata ajuta sa iesi in evidenta? Nimic mai simplu! Cauta in garderoba ta o pereche de jeansi simpli, fara aplicatii sau taieturi. Adauga o camasa alba, o pereche de pantofi cu toc si o geanta de mici dimensiuni. Opteaza pentru un make-up de seara care sa iti scoata in evidenta trasaturile. Poti accesoriza cu cateva bratari argintii si o pereche de cercei. Cu siguranta, vei atrage toate privirile cu aceasta tinuta simpla, dar cu bun gust.

Jeansi + top

Ce spui de o tinuta de vara care sa te ajute sa stralucesti cu adevarat? Acest lucru se poate realiza foarte usor si rapid! Cu ajutorul unei perechi de jeansi cu talie inalta si a unui top cu print indraznet, vei deveni vedeta serii. Neaparat, la acest outfit trebuie sa adaugi o pereche de sandale cu toc sau de pantofii stiletto. Poti miza pe nuante nude, pentru a nu incarca prea mult look-ul.

Jeansi + sacou

Te-ai saturat de pantalonii pe care ii porti zi de zi la birou? Iti doresti ceva nou, care sa te ajute sa iesi din anonimat, dar care sa te faca si sa te simti bine in pielea ta? Acest lucru este posibil cu ajutorul unei variante neprevazute. Astfel, o pereche de jeansi intr-o nuanta mai inchisa alaturi de un tricou alb sau o camasa si un sacou elegant te pot ajuta sa obtii o tinuta de invidiat!

Jeansi + bustiera si blazer sau geaca de piele

Este o combinatie interesanta, potrivita pentru femeile mai indraznete, care, probabil, nu este abordata de majoritatea, insa arata foarte bine, mai ales pentru doamnele si domnisoarele cu abdomenul plat, evidentiind formele frumoase ale corpului.

In concluzie, standardele s-au schimbat, iar o pereche de jeansi te poate salva din multe probleme, mai ales cand urmeaza sa pleci de acasa si nu stii cu ce sa te imbraci. Incearca una dintre aceste outfituri propuse sau chiar pe toate si sigur nu vei regreta. (S.E.O.)

sursa foto: shutterstock.com