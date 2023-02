Tipuri de bonusuri la casele de pariuri

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Bonusurile pe care casele de pariuri le ofera sunt de mai multe feluri. Ele pot fi reprezentate de dublarea sau triplarea a primei sume depuse, pot fi reprezentate de rotiri gratuite in cazinoul online sau pot consta in cresterea semnificativa a unor cote ale unor evenimente sportive dintr-o competitie.

De orice tip ar fi acestea, ele sunt extrem de apreciate de catre pariori tocmai pentru ca le ofera posibilitatea de a inregistra castiguri mai bune. Mai multe despre tipurile de bonusuri poti citi si pe aceasta pagina web si vom incerca sa-ti oferim cat mai multe sfaturi si in urmatoarele randuri.

Conditiile de rulaj ale unui bonus sunt cele care fac diferenta. Tot acestea sunt si cele care-ti vor arata care bonusuri sunt potrivite pentru tine. Bonusul cel mai mare nu este intotdeauna cel mai potrivit pentru tine daca acesta vine la pachet cu anumite conditii de rulaj greu de atins.

De ce ofera casele de pariuri aceste bonusuri?

Bonusurile functioneaza ca o strategie de marketing pentru casele de pariuri. Cu cat acestea sunt mai avantajoase, cu atat mai multi pariori isi vor dori sa profite de ele. Prin acest mod, casele de pariuri vor reusi sa-si imbogateasca portofoliul de clienti. Unii dintre ei vor renunta la cont imediat dupa ce au epuizat bonusul, dar cea mai mare parte vor continua sa parieze si cu propriile fonduri.

Totodata, bonusurile sunt foarte avantajoase si pentru pariorii la inceput de drum. Cele mai multe dintre ele se adreseaza incepatorilor tocmai pentru a-i atrage sa cunoasca aceasta lume a pariurilor. Unele agentii ofera bonusuri si pentru jucatorii cu mai multa experienta in aceasta industrie.

Sunt o multime de bonusuri care te pot ajuta sa-ti cresti veniturile, iar tu trebuie sa le alegi pe cele care ti se potrivesc si ale caror conditii de rulaj le poti indeplini.

Ce tipuri de bonusuri ofera casele de pariuri?

Sunt mai multe tipuri de bonusuri pe care casele de pariuri le ofera. Asa cum spuneam, ele nu sunt valabile doar pentru incepatori, ci unele dintre ele sunt adresate si celor deja inregistrati pe platformele online de pariere.

Iata o parte dintre cele mai cunoscute tipuri de bonusuri:

Bonusuri la prima depunere – acest tip de bonus este oferit celor care isi deschid pentru prima data un cont la o anumita agentie. Contul trebuie sa fie verificat, iar imediat dupa validare te vei putea bucura de acest bonus.

Bonusuri la care nu este necesara o depunere – casele de pariuri pot oferi bonusuri si fara ca utilizatorul sa trebuiasca sa depuna o anumita suma inainte. Banii pot fi pariati sau jucati in cazinoul online de pe platforma respectiva. Ii vei putea retrage direct sau vei avea de indeplinit anumite conditii de rulaj, depinde de fiecare casa de pariuri in parte.

Bonusuri pentru pariurile de pe dispozitive mobile – pentru a-si promova aplicatiile de pariere sau site-urile optimizate special pentru device-urile mobile, unele case de pariuri ofera anumite bonusuri si pentru cei care indeplinesc acest conditii.

Bonusuri pentru ocazii speciale – aceste bonusuri pot fi ridicate de catre parior atunci cand isi reincarca contul, la anumite evenimente importante din an, la aniversarea varstei sau a unui an de fidelitate pe platforma respectiva, iar lista poate continua cu o multime de astfel de exemple.

Promotii periodice – unele case de pariuri iti pot returna suma pariata atunci cand evenimentul ales se incheie la egalitate, fara goluri marcate, in cazul pariurilor pe fotbal. De asemenea, golurile marcate dupa minutul 90 nu sunt luate in calcul in cazul acestor promotii

Promotii valabile pentru o anumita perioada – te poti bucura de pariuri gratuite, fara risc sau diferite alte bonusuri in anumite perioade din an, atunci cand casa de pariuri decide sa ofere un astfel de privilegiu celor inregistrati.

Ce sunt cerintele de rulaj?

Asa cum ai putut citi in randurile anterioare, anumite bonusuri pot fi transformate in bani cash doar daca respecti conditiile de rulaj impuse de casa de pariuri. Aceste conditii de rulaj sunt stabilite de fiecare agentie in parte. Ele pot fi reprezentate de o anumita suma pe care trebuie sa o pariezi pentru a te bucura de bonus, fie de alte conditii.

Altfel spus, nu intotdeauna vei putea retrage o anumita suma de bani oferita de casa de pariuri sub forma de bonus. Unele agentii, tocmai pentru a descuraja aceasta practica, impun rularea unei anumite sume de bani provenite din bugetul pariorului. Daca aceasta suma este depasita, bonusul devine activ.

Cerintele de rulaj sunt impuse si in cazul bonusului de bun venit, dar si in alte situatii. La prima depunere, de exemplu, suma depusa iti va fi dublata sau triplata doar daca depui o anumita suma. Nu toate sumele se vor bucura de aceasta majorare, ci doar cele care se incadreaza in limitele stabilite de agentia pe care o alegi.