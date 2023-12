Cum să prevenim mușcăturile de păianjen în propria casă: sfaturi practice

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Mușcăturile de păianjen sunt neplăcute și, uneori, periculoase. Pentru a reduce riscul de expunere la aceștia în propria casă, este recomandat să luăm unele măsuri, iar pe cele mai comune le prezentăm în acest articol.

Tipuri comune de păianjeni din locuințe și riscurile asociate mușcăturilor lor

O mușcătură de păianjen poate provoca diverse simptome, de la roșeață și umflare la durere și mâncărime. Printre tipurile comune de păianjeni se află păianjenul de casă (Tegenaria domestica), păianjenul tigrat (Scytodes thoracica), păianjenul cu sac (Clubiona corticalis) și păianjenul de pivniță (Pholcidae).



Majoritatea păianjenilor întâlniți în locuințe nu sunt veninoși și mușcăturile lor nu reprezintă un pericol semnificativ pentru oameni. Cu toate acestea, există câteva excepții, cum ar fi mușcătura păianjenului văduva neagră sau a păianjenului relicva brună, care pot provoca unele complicații serioase.



Riscurile asociate mușcăturilor de păianjen includ posibile infecții în urma mușcăturii, reacții alergice și, în cazuri rare, necroza țesuturilor. Aceste complicații sunt rare, iar majoritatea mușcăturilor de păianjen nu necesită tratament medical de urgență. Cu toate acestea, în cazul în care simptomele persistă sau se înrăutățesc, este recomandat să se consulte un medic pentru evaluare și tratament adecvat.

Măsuri de prevenire a mușcăturilor de păianjen în interiorul casei

Păianjenii își găsesc adăpost în locurile nefolosite și necurățate ale casei. Prin urmare, măsura inițială de prevenire a mușcăturilor de păianjen este menținerea curățeniei în casă. Se recomandă curățarea regulată a locurilor greu accesibile precum colțurile, subsolurile, podurile, spațiile de depozitare sau alte zone unde păianjenii ar putea să se ascundă. Aceasta va reduce șansele de a întâlni un păianjen în locuință și, implicit, riscul de a fi mușcat. Alte măsuri pentru prevenirea apariției păianjenilor:

Sigilarea locurilor de intrare

Păianjenii pot intra în casă prin diverse locuri precum ferestrele neetanșate, crăpăturile din pereți, uși sau prin alte deschideri. Prin urmare, o altă măsură de prevenire a mușcăturilor de păianjen este sigilarea acestor locuri de intrare. Se recomandă verificarea și repararea oricăror deschideri care ar putea permite intrarea păianjenilor în locuință. Astfel, se va reduce posibilitatea ca aceștia să ajungă în interior și să muște persoanele din casă.

Folosirea soluțiilor de respingere a păianjenilor

Există diverse produse disponibile pe piață care ajută la respingerea păianjenilor. Acestea pot fi folosite pentru a preveni mușcăturile de păianjen. Se recomandă folosirea acestor produse în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă, pentru a asigura o utilizare eficientă și sigură. De exemplu, spray-urile pe bază de substanțe chimice sau uleiurile esențiale pot fi eficiente în respingerea păianjenilor din locuință.

Apelarea la un profesionist

Dacă există o infestare mare de păianjeni în casă, se recomandă apelarea la serviciile unui profesionist în controlul dăunătorilor. Acesta va putea să identifice speciile de păianjeni prezente în locuință și va putea să aplice tratamentele adecvate pentru a îi elimina.

Cum să tratăm corect o mușcătură de păianjen?

Simptomele mușcăturii de păianjen variază în funcție de specie, dar pot include roșeață, umflare, durere, iritație și în unele cazuri, reacții alergice. În cazul păianjenilor veninoși, pot apărea simptome mai grave precum febră, frisoane, greață, transpirații abundente și chiar leșin [1].



Dacă mușcătura este de la un păianjen comun, spală zona cu apă și săpun, aplică un pachet de gheață pentru a reduce umflarea și durerea și folosește o cremă ce calmează mâncărimea. În cazul în care mușcătura este de la un păianjen veninos, este vital să soliciți ajutor medical de urgență. [1, 2, 3]

Chiar și după administrarea primului ajutor, este important să monitorizezi simptomele pentru a vedea dacă acestea se ameliorează sau se înrăutățesc. Dacă simptomele nu se ameliorează sau dacă apar simptome suplimentare sau îngrijorătoare, apelează la un medic.

