Primăria Suceava anunță că a câștigat în instanță lupta împotriva panourilor publicitare ilegale: Vom câștiga până la capăt lupta cu cei care au abuzat vizual Suceava prin panouri ilegale amplasate și tolerate în timpul administrației Ion Lungu

Primăria Municipiului Suceava anunță o nouă victorie în instanță: cererea depusă de Company R&V SRL în dosarul nr. 3324/86/2025, privind un panou publicitar amplasat ilegal și îndepărtat de autorități pe 9 octombrie, a fost respinsă de Tribunalul Suceava.

„Se spune, metaforic, că atunci când te atingi de un gunoi, te bârfește tot tomberonul”, se arată într-un mesaj al Primăriei, referindu-se la reacțiile virulente din 9 octombrie, când „vuvuzelele de serviciu” au amenințat cu dosare penale și promisiuni de răzbunare.

„Zgomot și atât. Nu ne impresionează. Nu ne intimidăm. Mergem înainte – în liniște, fără tam-tam și fără vuvuzele.”

Instituția subliniază că panoul sfida cerințele Poliției Rutiere și era tolerat în timpul fostei administrații conduse de Ion Lungu.

„Vom câștiga până la capăt lupta cu cei care au abuzat vizual Suceava prin panouri ilegale”, afirmă Primăria.

Primăria subliniază că aceasta nu este singura bătălie câștigată:

Am câștigat lupta pentru curățenia orașului, care a fost ținut prea mult timp în noroi și gunoaie.

• Am câștigat lupta pentru redarea Parcului Șipote sucevenilor – în doar 6 luni, după ce timp de 20 de ani administrația Ion Lungu nu a făcut nimic.

• Am câștigat lupta cu haosul financiar lăsat moștenire de Ion Lungu.

„Vor mai fi lupte. Unele le vom câștiga, altele poate le vom pierde. Dar ne vom lupta întotdeauna”, transmite Primăria.

„O luptă fără un scop nobil nu are valoare.Luptele goale nu ne interesează. Pentru noi, creșterea calității vieții sucevenilor este un scop nobil. Vom câștiga toate bătăliile pe care le avem de dus pentru Suceava pentru că avem un scop nobil: creșterea calității vieții sucevenilor”, se mai arată în mesajul municipalității.