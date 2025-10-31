Viceprimarul comunei Mitocu Dragomirnei, Florin-Ciprian Stan, demisionează din funcție pentru a lucra în străinătate


Primăria Comunei Mitocu Dragomirnei anunță oficial că, începând cu 1 noiembrie 2025, domnul Stan Florin-Ciprian își încheie mandatul de viceprimar, precum și funcțiile de șef al serviciului situații de urgență și consilier local, în urma demisiei voluntare.

Domnul Stan a ocupat funcția de viceprimar din 2024, contribuind la buna desfășurare a activităților administrative, coordonarea serviciilor publice locale și derularea mai multor proiecte de interes comunitar, se arată în comunicatul Primăriei,

„Colaborarea cu aparatul de specialitate al primăriei și cu cetățenii a fost marcată de corectitudine, respect reciproc, profesionalism și implicare”, se arată în mesaj.

Potrivit sursei citate, în ultimele săptămâni, viceprimarul a solicitat un concediu fără plată de trei luni, cerere care nu a putut fi aprobată din motive instituționale.

Ulterior, a decis să demisioneze din considerente personale și financiare, având în vedere un angajament profesional asumat în străinătate.

„Funcția de viceprimar presupune exercitarea continuă a atribuțiilor și responsabilitate permanentă față de comunitate. Absența îndelungată nu este compatibilă cu jurământul de a sluji cu credință locuitorii comunei”, precizează comunicatul oficial.

Primăria regretă această decizie, dar o respectă și îi mulțumește domnului Stan Florin-Ciprian pentru colaborarea impecabilă.

 „Îi dorim mult succes în noile proiecte și împliniri profesionale în continuare”, se mai arată în comunicat.


