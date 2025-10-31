Polițiștii locali din Suceava au intervenit în două cazuri de cerșetorie cu minori în intersecții din zona Obcini



Polițiștii locali au acționat vineri, în timpul patrulării în zona Obcini, surprinzând doi minori care apelau la mila șoferilor opriți la semafor în intersecții aglomerate.

Cazurile au fost rezolvate prin conducerea persoanelor implicate la sediul Poliției Locale și predarea minorilor către autorități specializate.

În primul incident, un minor de 10 ani, identificat ca C.D., a fost depistat cerșind în intersecție.

În urma discuțiilor, polițiștii au aflat că fratele său mai mare, C.V., în vârstă de 20 de ani, din Târgu Neamț, se afla la aproximativ 50 de metri distanță.

Ambii frați au fost conduși la sediul Poliției Locale pentru verificări.

În al doilea caz, o femeie de 58 de ani, B.E., a fost surprinsă ținând de mână o fetiță de 4 ani, B.R.E., nepoata sa, în timp ce apela la mila conducătorilor auto staționați la semafor.

Cele două au fost de asemenea legitimate și escortate la sediul instituției.

Pentru ambele situații au fost întocmite formele legale prevăzute de lege.

Minorii au fost predați ulterior Centrului de primire al copilului în regim de urgență din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, pentru protecție și evaluare suplimentară.