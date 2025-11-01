Incendiu în cartierul Burdujeni din Suceava: Un autoturism a fost distrus, alte două avariate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Noaptea trecută, în jurul orei 2:00, un incendiu puternic a izbucnit la un autoturism parcat în cartierul Burdujeni, din municipiul Suceava.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari au intervenit cu o autospecială cu apă și spumă pentru a localiza și stinge flăcările.

La sosirea echipajului, autoturismul era cuprins în totalitate de flăcări, iar focul s-a extins, afectând și două mașini parcate în apropiere, unde au fost degradate elemente de caroserie.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul în limitele găsite, prevenind extinderea acestuia.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit provocat de un conductor electric defect.