Accident, dar și dosare penale după trei urmăriri în noapte după șoferi beți în județul Suceava

În noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie 2025, polițiștii din județul Suceava au fost nevoiți să intervină în trei cazuri de urmărire în trafic, după ce șoferi sub influența alcoolului au refuzat să oprească la semnalele regulamentare, punând în pericol siguranța lor și a altor participanți la trafic. Profesionalismul și fermitatea polițiștilor au dus la oprirea tuturor celor trei conducători auto, fără incidente majore, însă nu fără consecințe, arată Poliția Județeană Suceava.

Astfel, în data de 31 octombrie 2025, ora 22:15, o patrulă din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești a efectuat semnal de oprire unui autoturism tip dubiță pe DN2E, în comuna Voitinel. Șoferul a ignorat semnalul și a accelerat, declanșând o urmărire care s-a încheiat în satul Clit, comuna Arbore. Pe un sector de drum în curbă, conducătorul auto, un tânăr de 23 de ani din Gălănești, a pierdut controlul, ieșind în afara carosabilului și intrând în coliziune cu un capăt de tub din beton. Autoturismul s-a răsturnat pe un teren agricol, fiind avariat, iar șoferul a suferit răni ușoare, fiind preluat de un echipaj medical. Testarea cu etilotestul a relevat o alcoolemie de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările au arătat că tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și că autoturismul fusese sustras de la un bărbat de 43 de ani, fără acordul acestuia.

S-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și furt în scop de folosință.

Urmărire în Vama: șofer fără permis, beat la volan

La 1 noiembrie 2025, ora 00:20, polițiștii Secției 14 Vama au urmărit un autovehicul pe DJ 176, care nu a oprit la semnal. După o urmărire de 3 km, șoferul, un bărbat din satul Strâmtura, comuna Vama, a fost blocat pe strada Mihail Kogălniceanu. Acesta a încercat să fugă, dar a fost imobilizat. Testul etilotest a indicat 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar verificările au confirmat că nu poseda permis de conducere. S-a întocmit dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului.

Tânăr beat, oprit în Bilca

În jurul orei 01:10, pe 1 noiembrie 2025, polițiștii din Gălănești au urmărit un autoturism pe DJ178C, în comuna Bilca, al cărui șofer a refuzat să oprească. Tânărul de 20 de ani a fost găsit staționând în fața unei locuințe din sat. Deși inițial a negat că a condus, ulterior a recunoscut fapta, declarând că a vrut să scape de consecințe. Testul etilotest a indicat 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-a întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Poliția subliniază că neoprirea la semnalul regulamentar și conducerea sub influența alcoolului reprezintă infracțiuni grave, care pot avea consecințe tragice. În contextul apropierii sezonului rece, riscurile cresc din cauza aderenței scăzute a carosabilului și a condițiilor dificile de noapte. Poliția Suceava a anunțat că va acționa ferm pentru a asigura siguranța rutieră și tragerea la răspundere a celor care încalcă legea.