PSD Suceava și-a desemnat delegații pentru Congres și îl susține pe Gheorghe Șoldan pentru funcția de vicepreședinte al partidului

PSD Suceava a organizat, vineri, Conferința Județeană, în cadrul căreia au fost aleși cei 87 de delegați care vor reprezenta județul la Congresul Național al Partidului Social Democrat, programat pentru 7 noiembrie 2025, la București.

Evenimentul a marcat și susținerea unanimă a candidaturii lui Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava și lider al organizației județene, pentru funcția de vicepreședinte al PSD la nivel național.

Social-democrații suceveni au votat în favoarea moțiunii depuse de Sorin Grindeanu, exprimând un mandat ferm pentru consolidarea conducerii partidului și promovarea unei guvernări social-democrate orientate spre cetățeni.

În cadrul reuniunii, a fost analizată situația politică actuală, iar Gheorghe Șoldan a prezentat un bilanț al primului an de mandat ca președinte al Consiliului Județean Suceava.

Participanții au apreciat progresele în dezvoltarea infrastructurii județene, sprijinul pentru comunitățile locale și atragerea de investiții publice și private.

Conferința a subliniat necesitatea ca PSD să combată inechitățile sociale, să sprijine persoanele aflate în dificultate și să promoveze politici de dezvoltare economică și socială, atât la nivel județean, cât și național. Investițiile în comunitățile locale și relansarea economică rămân priorități pentru PSD Suceava.

Totodată, au fost aleși secretarul executiv al organizației, Lorand Ercse, și trezorierul, Cezar Ioja, completând structura de conducere a filialei.

Social-democrații suceveni au reiterat angajamentul de a acționa ferm pentru binele cetățenilor și dezvoltarea județului Suceava.