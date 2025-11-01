Primăria Suceava prezintă lucrările de modernizare la infrastructura stradală din ultimul an: Vom scoate Suceava din glod



Primăria Suceava a publicat, sâmbătă, un raport al realizărilor din primul an de mandat, subliniind angajamentul de a transforma orașul și de a-l „scoate din glod”.

Într-un mesaj adresat cetățenilor, municipalitatea a detaliat străzile și zonele modernizate complet, care includ trotuare, carosabil, locuri de parcare, spații verzi, scări, balustrade și bănci, precum și proiectele ce vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2025.

Printre zonele amenajate se numără:

Zona Areni – Centru: străzile Maria Voichița, Ștefan Tomșa, Ștefan Dracinschi și Alexandru cel Bun (în spatele Primăriei);

Zona Centru – Zamca: strada Ion Creangă;

Zona Areni – Mărășești – Centru: strada 6 Noiembrie, cu ramificațiile din zona Parcului SFM până la străzile Mărășești și Mihai Viteazu;

Zona Universității – Mărășești: strada Oituz, cu ramificațiile de la strada Leca Morariu până la strada Mărășești;

Zona Zamca: străzile Stejarului, Theodor Neculuta și zona Mănăstirii Zamca;

Zona George Enescu: strada Luceafărului, zona Venus, străpungerea Aleea Jupiter – Aleea Lalelelor;

Burdujeni: strada Păcii, cu toate ramificațiile;

Burdujeni Sat: străzile Alunului și Dobrila Eugen;

Zona Burdujeni – Ițcani: străzile Eugen Lovinescu și Pictor Dumitru Dacian;

Ițcani: străzile Epaminonda Bucevschi, Decebal și Ion Luca Caragiale;

Cartier Europa: străzile Londra, Madrid, Viena, Paris.

„Nu suntem în căutare de laude și nu avem mize electorale. Demonstrăm prin fapte și prin tot ceea ce se întâmplă, zi de zi, pe șantierele Sucevei”, se arată în comunicatul Primăriei.

Administrația recunoaște că „am fi putut face mai mult, mai frumos și mai eficient”, dar promite să crească ritmul și să acorde o atenție sporită detaliilor în viitor.

Primăria a adresat un apel către suceveni, în special către cei care au fost „pasivi și îngăduitori” cu fosta administrație condusă de Ion Lungu timp de 20 de ani, să ofere răbdare și încredere noii echipe.

„Vom scoate Suceava din glod. Pentru că am promis. Pentru că Suceava merită mai mult, mai frumos, mai repede”, se arată în finalul mesajului.