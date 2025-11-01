Accident cu trei mașini în Rădăuți: Două persoane rănite ușor după ce șoferița unui autoturism a lovit în spate un alt autovehicul



Un accident rutier soldat cu rănirea ușoară a două persoane a avut loc, vineri după amiaza, pe strada 1 Mai din municipiul Rădăuți.

Potrivit anchetei, o femeie de 37 de ani din localitatea Climăuți, aflată la volanul unui autoturism Fiat, se deplasa spre Frătăuții Vechi.

În spatele acesteia circula un Land Rover condus de o femeie de 41 de ani din comuna Frătăuții Noi, care nu a păstrat distanța regulamentară și a acroșat autoturismul Fiat în partea din spate.

În urma impactului, mașina Fiat a fost proiectată pe contrasens, unde a lovit partea stânga-spate a unui autoturism BMW condus regulamentar de un bărbat de 74 de ani din Rădăuți.

Ulterior, autoturismul Fiat a intrat în coliziune cu peretele unui imobil de pe strada 1 Mai, unde s-a oprit.

Accidentul s-a soldat cu vătămarea corporală ușoară a conducătoarei autoturismului Fiat și a unei pasagere de 52 de ani din Rădăuți, aflată pe scaunul din dreapta față.

Ambele au fost transportate la Spitalul Municipal Rădăuți, fiind diagnosticate cu contuzie toracică și contuzie la coloana cervicală.

Toți cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat). Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.