Șofer beat și fără permis, rănit după ce a provocat un accident în Clit în timp ce era urmărit de poliție

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești au inițiat, vineri seara în jurul orei 22:15, urmărirea unei dube roșii de tip VW Caddy în comuna Voitinel, după ce conducătorul acesteia a refuzat să oprească la semnalul regulamentar al poliției.

Cu sprijinul unui echipaj din SPR 3 Marginea, urmărirea a continuat până în satul Clit, comuna Arbore, unde șoferul, un tânăr de 23 de ani din comuna Gălănești, a pierdut controlul autovehiculului pe DN 2E.

Pe un sector de drum în curbă la dreapta, conducătorul nu a adaptat viteza, a părăsit carosabilul, a traversat un spațiu verde și a intrat în coliziune cu un capăt de tub din beton.

Autoturismul s-a răsturnat pe un teren agricol, fiind avariat.

Tânărul, rănit ușor, a fost extras fără incidente și transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost diagnosticat cu plăgi cranio-faciale, o plagă la piramida nazală și contuzie cervicală.

Testat cu aparatul etilotest, șoferul avea o alcoolemie de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Verificările au relevat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și că autovehiculul fusese sustras fără acordul proprietarului, un bărbat de 43 de ani din aceeași localitate.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” , „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” și „furt în scop de folosință”.

Cercetările continuă sub coordonarea parchetului competent.

Polițiștii reamintesc că neoprirea la semnalul regulamentar și conducerea sub influența alcoolului reprezintă infracțiuni grave, care pun în pericol siguranța rutieră, și fac apel la responsabilitatea conducătorilor auto.