Tragedie în comuna Straja: Un bărbat a murit prins în utilajul de împrăștiat gunoi



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția orașului Vicovu de Sus a fost sesizată, vineri după amiaza, prin apel la 112 despre un accident mortal petrecut în comuna Straja.

Incidentul a avut loc pe un teren situat pe ulița cunoscută drept „la Sofron”, unde un bărbat de 70 de ani, domiciliat în aceeași localitate, a fost găsit decedat.

Din investigațiile efectuate de polițiști, s-a stabilit că victima solicitase unei cunoștințe să transporte gunoi de grajd cu un tractor pe terenul său.

În momentul în care tractoristul a pornit sistemul remorcii de împrăștiat gunoiul, bărbatul a fost prins între rolele utilajului, suferind leziuni fatale.

Echipajele SMURD și SAJ sosite la fața locului au încercat manevre de resuscitare, fără răspuns, fiind declarat decesul.

În prezența unui tehnician criminalist din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți, cercetarea la fața locului a relevat leziuni pe corpul victimei, cauzate de rolele remorcii.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Rădăuți pentru necropsie, în vederea stabilirii exacte a cauzei morții.Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă” cercetările urmând să fie continuate sub coordonarea unității de parchet competente.