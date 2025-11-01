De la Cetatea de Scaun la Imprimare 3D: Elevii din Edineț, fascinați de vizita la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana



Un parteneriat transfrontalier de succes a adus împreună elevi și profesori din România și Republica Moldova într-o experiență educațională memorabilă.

Marți, 28 octombrie 2025, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana a găzduit o delegație de 15 elevi și 5 cadre didactice de la Liceul Teoretic „Pan Halippa” din Edineț, în cadrul proiectului „DESCOPERĂ ȘTIINȚA: Schimb de experiențe la Cajvana”.

Finanțat prin Programul de Granturi Mici 2025 al inițiativei „Orașul visurilor noastre”, evenimentul a combinat patrimoniul cultural cu tehnologia de vârf.

Ziua a debutat cu o vizită la Muzeul Național de Istorie al Bucovinei și la Cetatea de Scaun a Sucevei, facilitată de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu. Elevii au explorat rădăcinile istorice comune, pregătind terenul pentru activitățile tehnologice de la liceul din Cajvana.

Acolo, trei ateliere interactive au captivat participanții:

Realitate Virtuală (VR): Elevii au experimentat medii simulate, descoperind aplicațiile educaționale ale VR.

Robotică cu Fable: Prin asamblarea și programarea roboților modulari, tinerii au exersat logica și colaborarea.

Prototipare 3D: Atelierul de imprimare 3D a transformat ideile digitale în obiecte fizice, stârnind entuziasm.

Coordonate de profesorii de informatică Crăciun Marius și Sergiu Moroșan, alături de directoarele adjuncte Ureche Casandra și Tomuț Cristina, atelierele au evidențiat creativitatea și ingeniozitatea elevilor.Un pas spre viitorul educației

Proiectul, susținut de Asociația Obștească DEMOS, Primăria Edineț și Agenția Națională pentru Tineret, în contextul „Edineț – Capitala Tineretului 2025”, consolidează legăturile educaționale româno-moldovene.

„Această zi, de la istorie la tehnologie, arată că Liceul Tehnologic ‘Ștefan cel Mare’ pregătește elevii pentru secolul XXI, combinând inovația cu respectul pentru moștenirea culturală,” a declarat directorul adjunct, profesorul Crăciun Marius.

„DESCOPERĂ ȘTIINȚA” a demonstrat că educația poate uni trecutul și viitorul, oferind tinerilor din ambele țări oportunități de a învăța și de a inova împreună.