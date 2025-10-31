Deputatul Ungureanu insistă că regulamentul SCJU Suceava privind îmbrăcămintea personalului la exterior este greșit: E ca și cum ai duce gunoiul în pijamale



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Nu este eficient din punct de vedere epidemiologic, o spun în calitate de expert în sănătate publică, să iei peste.

Dacă mergi afară din casă îmbrăcat în pijamale și pui deasupra o foiță nu înseamnă că ești îmbrăcat în foiță, ci tot în pijamale.

Ar trebui să avem niște echipamente de protecție mai de Doamne Ajută atunci când e nevoie ca personalul să se deplaseze de la spitalul nou la spitalul vechi și invers.

El a prezentat două variante de echipamente care, în opinia lui, ar fi corecte din punct de vedere epidemiologic, una dintre variante fiind cu un halat gros, pe care l-a denumit pardesiu, pentru sezonul rece, iar cea de-a doua, cu halat alb, pentru vară.

Ungureanu a arătat că ceea ce propune el este o variantă mai bună decât „foicica” cu care se îmbracă acum personalul peste hainele din spital, iar imagini cu angajate îmbrăcate astfel fiind publicate de el pe pagina de socializare.

„Înțeleg că personalul respecta o procedură”, a spus deputatul care a menționat că epidemiologul spitalului a aprobat acele echipamente care nu e avizat de DSP, deși DSP Suceava a transmis că nu avizează echipamentele.

El a subliniat că ceea ce susține sunt păreri ale specialiștilor, dar în același timp nu a luat în considerare că și epidemiologul SCJU Suceava este specialist.

„Este de bun simț partea asta de echipament. În acest spital se poate spăla echipamentul. În alte spitale nu se poate spăla. Nu există nicio scuză ca cei care sunt angajați aici să nu aibă echipamente de protecție atunci când trebuie să se deplaseze între spitalul nou și spitalul vechi”, a adăugat Ungureanu.

Deputatul USR a arătat că SCJU Suceava ar avea un excedent bugetar de 46 de milioane de euro.

„Am vorbit cu domnul Șoldan care mi-a spus că vrea să investească într-o pasarelă închisă între cele două corpuri, care nu este o avere, nu este o investiție exorbitantă și se închide acest subiect definitiv”, a spus Ungureanu.

Totodată, el a insistat că echipamentele de protecție de unică folosință nu sunt fiabile și că este mai bine ca personalul să se echipeze așa cum propune el.

Directorul medical al SCJU Suceava, dr. Valeriu Gavrilovici, a arătat că deocamdată în spital regula este ca personalul medical care părăsește secția în care își desfășoară activitatea și se deplasează prin exterior către alte secții ale spitalului este obligat să poarte un halat de unică folosință peste uniforma medicală, pentru a proteja echipamentul de lucru.

„Faptul că domnul deputat ne propune alt mod de traversare a străzii între cele două corpuri ale spitalului rămâne să fie analizată de medicul epidemiolog, să se consulte cu DSP astfel încât decizia să fie cea mai bună din punct de vedere epidemiologic și economic”, a spus dr. Gavrilovici.

El a spus că există disponibilitatea personalului să se conformeze cu regulile stabilite.

Deputatul Ungureanu a revenit și a spus că ceea ce a prezentat este o opinie a specialiștilor.

„Nu te duci în pijamale să duci gunoiul. Nu! Pijamalele sunt doar pentru casă. Echipamentul de spital este doar pentru spital. Este o greșeală să te duci peste drum”, a declarat Ungureanu.

El a mai spus că trebuie făcut pasaj și renunțat la măsurile luate care nu au niciun sens epidemiologic, chiar dacă s-au făcut printr-o normă a spitalului.

„Foicica aia nu te protejează la nimic”, a spus Ungureanu.