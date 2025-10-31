Accident la Rădăuți: Trei autoturisme implicate, două femei transportate la spital



Un eveniment rutier cu trei autoturisme implicate a avut loc vineri după amiaza în municipiul Rădăuți.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

În urma impactului, două persoane – ambele femei, conștiente și cooperante – au fost evaluate de echipajele medicale.

Acestea prezintă traumatisme ușoare și vor fi transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Rădăuți pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Poliția Rutieră efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii accidentului.