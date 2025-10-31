Lorand Ercse revine în funcția de secretar executiv al organizației județene PSD Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Politic Județean al PSD Suceava a votat, vineri, alegerea lui Lorand Ercse în funcția de secretar executiv al organizației județene.

Acesta a mai deținut această funcție până în 2018 când secretar executiv a fost numit Cristian Șologon, actual secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Președintele PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat în cadrul ședinței că Lorand Ercse dorește să revină în țară, iar Cristian Șologon, a devenit președinte executiv, motiv pentru care l-a propus pe Ercse pentru funcția de secretar executiv, propunere ce a fost votată de mebrii BPJ.

Șoldan a spus că în ceea ce privește secretariatul executiv al organizației județene PSD Suceava este o muncă destul de complicată și a propus să fie înființate și funcții de secretari adjuncți, pe zone, așa cum a fost în trecut.