Autospecială SMURD avariată ușor după ce a lovit un căprior la Dolhești

O autospecială SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Fălticeni, cu punct de lucru la Dolhasca, a fost implicată într-un accident rutier soldat exclusiv cu pagube materiale, după ce un căprior a sărit brusc în fața vehiculului pe DJ 208, în satul Dolheștii Mari, comuna Dolhești.

Evenimentul a avut loc joi dimineață, în jurul orei 07:05, pe direcția de deplasare Fălticeni-Dolhasca, în apropierea intersecției cu DJ 208 E Valea Bourei. La volan se afla un subofițer care se afla în timpul serviciului și se întorcea de la un caz către punctul de lucru Dolhasca.

Polițiștii au constatat că autospeciala a suferit avarii minore la masca de protecție față, care s-a crăpat ușor. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, și deține permis de conducere valabil. I s-a eliberat autorizație de reparație.

Căpriorul a decedat în urma impactului, iar reprezentantul DSVSA Suceava pentru zona Dolhești a fost informat și a preluat cadavrul animalului pe bază de proces-verbal de predare-primire.