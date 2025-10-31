Deputatul USR Ungureanu spune că Spitalul Județean Suceava raportează prea puține infecții nosocomiale. Dr. Gavrilovici: Suntem pionieri în controlul riguros al administrării antibioticelor, model copiat în țară



Deputatul USR de Suceava Emanuel Ungureanu a declarat într-o conferință de presă susținută la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava că raportarea cazurilor de infecții nosocomiale din acest spital este eronată pentru că e prea puțin 3 la sută în condiții în care spitale din țări europene ca Germania sau Austria au o medie a ratei de infecții de 15 la sută.

El a cerut conducerii unității spitalicești să raporteze corect numărul de infecții nosocomiale.

Directorul medical al SCJU Suceava, dr. Valeriu Gavrilovici, a arătat însă că această situație este mult mai complexă pentru că e vorba de modul în care reacționează fiecare pacient, de unde provine, ce medicație a folosit înainte să ajungă în spital, de la ce unitate medicală a fost transferat și a precizat că raportările actuale se fac în baza regulamentelor existente.

El nu a exclus ca să fie vorba de o subraportare, așa cum susține deputatul, dar nici nu a putut confirma o asemenea situație și a explicat că unitatea spitalicească suceveană a acționat constant și de mulți ani în vederea reducerii ratei de infecții nosocomiale.

„A fost un pionerat al spitalului nostru, în România, dacă nu sigur în Moldova. Din septembrie 2016 funcționează comisia antibioticului care monitorizează consumul antibioticelor așa-zis de rezervă, al acelor antibiotice care sunt rezervate doar cazurilor care merită tratate cu acele antibiotice tocmai pentru a evita dezvoltarea rezistenței microbiene. Medicii din spital au implementat un sistem de monitorizare care constă în autorizarea de un medic desemnat pentru anumite secții a utilizării unui antibiotic din lista de rezervă motivat prin referat de medicul curant. Este un parteneriat colegial care ne pune pe toți la adăpost de suprautilizarea de antibiotice, utilizare eronată sau nepotrivită, ceea ce ne asigură că respectăm pacientul că-i administrăm doar acele antibiotice care îi sunt de folos”, a spus dr. Gavrilovici.

El a subliniat că faptul că SCJU Suceava funcționează de 9 ani cu această comisie crede că a fost în favoarea unității spitalicești.

„Nu am făcut abuz de antibiotice, mai ales din cele rezervate tulpinilor care sunt agresive și multirezistente. Nu aș zice că din cauza asta avem o rată mai mică a infecțiilor nosocomiale. Îmi păstrez luciditatea, sunt conștient că este de lucrat și acolo, dar aș pune în valoare inclusiv pioneratul de la Suceava care s-a multiplicat în țară și modelul nostru a fost copiat”, a conchis dr. Gavrilovici.