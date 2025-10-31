Accident în sens giratoriu din zona centrală a Sucevei: Motociclist rănit ușor după impact cu un autoturism



Un accident rutier soldat cu rănirea ușoară a unui motociclist a avut loc joi, 30 octombrie 2025, în jurul orei 16:44, în intersecția dirijată prin sens giratoriu dintre străzile Ciprian Porumbescu și Nicolae Bălcescu din municipiul Suceava.

Potrivit anchetei polițiștilor, un conducător auto în vârstă de 39 de ani, din municipiul Iași, la volanul unui autoturism marca Mercedes-Benz, a pătruns în sensul giratoriu fără a acorda prioritate unui motociclu marca Yamaha condus regulamentar de un bărbat care se afla deja în intersecție.

Pentru a evita coliziunea, motociclistul a căzut de pe vehicul, suferind leziuni ușoare la nivelul membrului inferior drept.

Diagnosticul medical stabilit a fost contuzie la membrul inferior drept.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicând 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.