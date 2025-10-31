Deputatul USR Emanuel Ungureanu vrea SCJU Suceava să fie primul din țară care introduce camere de luat vederi în secția ATI



Deputatul USR de Suceava Emanuel Ungureanu a declarat, vineri, într-o conferință de presă că legea pe care a inițiat-o prin care se vor introduce butoane de panică la paturile pacienților și camere de luat vederi în secțiile ATI din spitale a intrat în vigoare și că își dorește ca Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava să fie unitate-pilot în implementarea acestei legi.

El a spus că a aflat de la conducerea unității spitalicești că butoane de panică au fost instalate încă din anii 60, când s-a construit spitalul, dar că ar vrea să aibă și un raport privind accesările acestor butoane de panică și timpul de răspuns.

Ungureanu a mai declarat că în secția ATI ar trebui instalate, potrivit acestei legi, camere de luat vederi în cele nouă saloane.

Potrivit deputatului USR, președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, l-a asigurat că va aloca fonduri pentru ca acest sistem de supraveghere video să fie instalat mai repede de termenul de 24 de luni prevăzut în lege.

Emanuel Ungureanu consideră că supravegherea audio-video a pacienților din ATI ar fi pentru binele acestora și nu crede că încalcă un drept fundamental al cetățeanului, respectiv cel al demnității, care apăra imaginea și viața privată a pacientului.

Deputatul spune că este infracțiune folosirea imaginilor preluate, fără acord, din secțiile ATI, dar nu a putut prezenta garanții că persoanele care vor instala și asigura mentenanța acestor sisteme nu au acces la imaginile private ale pacienților.

Ungureanu a menționat că imaginile vor fi stocate timp de 60 de zile și că vor putea fi folosite în cadrul unor anchete.

În prezent, în Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava sunt instalate camere de supraveghere în spațiile publice, dar nu în saloane, cu excepția secției de Îngrijiri Paliative.