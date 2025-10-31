Conducător auto fără permis și pozitiv la substanțe interzise, reținut de polițiștii suceveni



Polițiștii rutieri din municipiul Suceava au oprit joi, 30 octombrie 2025, în jurul orei 14:15, pe strada Universității, un autoturism marca Mazda condus de un bărbat de 30 de ani din orașul Frasin.

În urma verificărilor, s-a constatat că șoferul figura cu permisul de conducere anulat.

Testat cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv la COC, AMP și THC-5.

Ulterior, persoana a fost condusă la Spitalul Județean Suceava pentru recoltarea de probe biologice.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

În urma cercetărilor, la data de 30 octombrie 2025, ora 20:37, s-a dispus reținerea preventivă a inculpatului pentru 24 de ore, până la 31 octombrie 2025, ora 20:37.

Acesta a fost escortat și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bistrița.