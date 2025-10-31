Primarul comunei Șcheia anunță finalizarea modernizării a 7 kilometri de drumuri locale dintr-un proiect ce va continua cu alte lucrări de reabilitare



Primarul comunei Șcheia, Cristian Burac, a anunțat vineri finalizarea a 7 kilometri de drumuri modernizate, parte dintr-un proiect amplu de infrastructură finanțat prin Programul Anghel Saligny, care vizează în total peste 10 kilometri.

Valoarea modernizării drumurilor este aproximativ 10 milioane de lei.

Banii au fost alocați din bugetul local al primăriei și, parțial, circa 4,8 milioane de lei au fost recuperați prin Programul Anghel Saligny.

„Realizarea acestor drumuri a fost serios amânată de implementarea în paralel a altui proiect de apă și canal, extrem de important pentru locuitorii comunei noastre. Dacă nu se prelungeau termenele pentru finalizarea proiectului de apă-canal, cei 10 km de drum erau de mult gata! Nu puteam să nu ducem până la capăt apa și canalul pentru că însemna să spargem imediat după ce asfaltam! Au fost lucrări destul de grele și extrem de importante pentru noi, care au trebuit atent monitorizate și la care am lucrat cu toată echipa din primărie!”, a declarat primarul Cristian Burac.

El și-a exprimat speranța ca la sfârșitul anului 2026 tot ce și-a propus administrația locală pe acest palier să fie finalizat.