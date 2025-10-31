Expoziție inedită la Muzeul de Istorie Suceava: Mărturii ale relațiilor româno-polone începând din secolul XIV



Muzeul Naţional al Bucovinei și Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Suceava organizează în perioada 4-23 noiembrie expoziţia „Mărturii istorice ale relaţiilor româno-polone (secolele XVI-XX)”, un eveniment cultural care aduce în prim-plan documente rare și obiecte istorice ce ilustrează legăturile profunde dintre România și Polonia de-a lungul a peste șase secole.

Proiectul, aprobat și finanțat integral de Consiliul Județean Suceava, va fi găzduit la Muzeul de Istorie și prezintă publicului documente inedite sau puțin cunoscute din colecțiile celor două instituții. Printre exponate se regăsesc documente inedite sau mai puţin cunoscute aflate în colecţiile celor instituţii, pentru a marca evenimentele prin care cele două ţări au trecut în istoria lor comună, începând cu documente medievale poloneze în care sunt menţionaţi boieri moldoveni sau privilegii ale oraşului Cracovia, până la actele emise de autorităţile române în dramatica toamnă a anului 1939.

Un punct de atracție special este colecția de monede și medalii poloneze, printre care se remarcă cel mai timpuriu dinar medieval descoperit la Curtea Domnească din Suceava – o monedă emisă de Jadwiga, regină a Poloniei (1384-1386).

Alături de aceasta, expoziția evidențiază prima atestare documentară a Sucevei, din 1388, într-o corespondență diplomatică între Petru I Mușat, domnitorul Moldovei, și Vladislav II Jagello, regele Poloniei.