Călătoria shopping-ului continuă la Iulius Mall Suceava: TEDi, Reserved și New Yorker îți pot aduce un premiu de 1.000 de euro

Toamna aceasta, aventura premiilor continuă la Iulius Mall Suceava! Completează-ți „pașaportul” de cumpărături până pe 13 noiembrie 2025 și ai șansa să câștigi o sesiune de shopping în valoare de 1.000 de euro. Ți-am pregătit o călătorie de neuitat, cu trei destinații noi – TEDi, Reserved și New Yorker.

Pe 13 noiembrie, New Yorker se va deschide în Iulius Mall Suceava și își așteaptă vizitatorii cu outfituri fresh, dinamice și pline de atitudine – perfecte pentru tineri, femei și copii. Ziua inaugurării aduce și surprize speciale: primii 100 de vizitatori ai magazinului vor primi câte un voucher de 25 de lei, iar clienții se vor bucura de reduceri de până la 75 de lei la o selecție de produse.

Cea mai nouă destinație fashion din Iulius Mall Suceava va marca punctul final în care trebuie să ajungi în cadrul unei campanii cu un premiu unic. Până pe 13 noiembrie, însă, îți poți completa „pașaportul” de cumpărături cu achiziții din celelalte două magazine înscrise în campanie: TEDi și Reserved.

Tot ce trebuie să faci este să îți ridici „pașaportul” de shopping de la Centrul Info și să pornești în turul celor trei magazine must-visit ale sezonului. Fă cumpărături de minimum 100 de lei din cele trei magazine menționate și mergi la Centrul Info să îți ștampileze pașaportul după fiecare achiziție. După ce ai completat toate cele trei „escale”, păstrează bonurile și intri automat în cursa pentru marele premiu de 1.000 de euro!

Grăbește-te! Doar primele 500 de persoane care se înscriu până pe 13 noiembrie vor primi pașaportul de cumpărături. Marele câștigător va fi anunțat pe 14 noiembrie.

Fiecare brand promite o experiență diferită, dar la fel de captivantă. TEDi îți aduce o varietate impresionantă de produse la prețuri avantajoase – de la articole pentru casă, bricolaj, papetărie și jucării, până la cosmetice și accesorii. Reserved te așteaptă cu piese moderne, versatile, inspirate din energia marilor orașe ale lumii. De asemenea, New Yorker e brandul ideal care-ți completează fiecare outfit, fie că alegi un look casual, cool sau mizezi pe o piesă statement.

Transformă-ți toamna într-o aventură de neuitat și lasă-te purtat de ritmul shoppingului la Iulius Mall Suceava.

Mai multe informații despre campanie și regulamentul complet sunt disponibile pe site-ul https://suceava.iuliusmall.com/ro.