Locuri din România pe care le poți vizita primăvara

Poză de LovePik pe Lovepik.com

Deși este perioada anului cu cele mai multe vacanțe, iarna nu oferă prea multe oportunități de călătorie, din cauza temperaturilor ei scăzute și ninsorilor ce blochează accesul spre multe locații. Astfel, cam singurele plecări de acasă, singur sau cu cei dragi, pot fi către stațiuni montane sau către locuințele altor prieteni sau rude. Primăvara marchează finalul acelor 3-4 luni în care nu poți să te aventurezi prea departe și o face în cel mai colorat mod. Din martie, majoritatea zăpezilor sunt istorie, copacii încântă cu primele lor floricele din an, ghioceii sunt mai des întâlniți decât iarba în unele locuri. Acest articol îți arată cum poți să cinstești perioada de renaștere a naturii prin organizarea de călătorii către cele mai împrospătate de primăvară locuri din România.

Trei locuri din România pe care le poți vizita odată cu venirea primăverii

Grădinile botanice sunt, în mod evident, prima și cea mai convinsă recomandare de pe această listă. România se mândrește cu grădini botanice în majoritatea orașelor mari, dar printre cele care se remarcă se numără: Grădina japoneză din București, Grădina botanică din Cluj-Napoca și Grădina botanică din Iași. Acestea impresionează atât prin dimensiuni și vastitatea florei pe care o conțin, dar și prin istoriile lor. Spre exemplu, Grădina botanică din Iași, care are peste 165 de ani de la înființare, este prima grădină botanică universitară din țară, în timp ea fiind folosită și în scop didactic. Grădina botanică din Cluj-Napoca are de asemenea scop didactic, ea fiind înființată acum aproximativ 100 de ani de către universitarii clujeni. Grădina are dimensiuni impresionante (peste 14 hectare), iar flora vastă conține multe specimene (cum ar fi palmierii tropicali) care în mod normal nu ar avea condițiile propice pentru dezvoltare în spațiul acesta geografic, dar care sunt întreținute în sere speciale.

Orașul Târgu Jiu, peste a cărui soartă s-a aplecat marele artist Constantin Brâncuși, pentru a o schimba în cea a unui oraș al sculpturii, este și el pe această listă de destinații primăvăratice. Orașul este la apogeul frumuseții în acest anotimp, în principal datorită numeroaselor și întinselor parcuri pe care le găzduiește, dar și mulțumită artei care se găsește la tot pasul. În cinstea monumentelor înălțate de Brâncuși: Coloana Infinitului, Masa Tăcerii și Poarta Sărutului; tot mai mulți artiști români au ales ca sculpturile sau picturile lor murale să înfrumusețeze acest oraș. Culorile vibrante ale unora din clădirile specific oltenești, dar și a picturilor de pe zidurile unor instituții se potrivesc perfect cu vibrația naturală a primăverii.

Nu în ultimul rând, primăvara face mult mai accesibil turul cetăților și orașelor din sud-estul Transilvaniei: Sibiu, Sighișoara, Râșnov, Brașov. Aceste așezări cu o importanță istorică însemnată fac obiectul atenției turistice internaționale, iar faptul că pentru români ele sunt atât de apropiate e o oportunitate de neratat. Cu toate acestea, altitudinea ridicată la care se află unele din aceste localități solicită șoferilor anvelope de înaltă calitate, cum sunt cele de pe janta.ro. Totuși, odată ce mașina e potrivit echipată, turul cetăților e la distanță de numai un bagaj pentru 5 zile.

În concluzie, primăvara aduce posibilități de explorare aproape nelimitate în România, cu atracții precum cetățile transilvănene, orașe artistice sau grădini botanice, singurele condiții pentru o vacanță plăcută fiind echiparea corespunzătoare și găsirea unei cazări.